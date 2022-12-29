https://ria.ru/20221229/zakon-1842354068.html

Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий

Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий государственный контроль в области безопасного использования опасных технических устройств зданий и РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:49

2022-12-29T21:49

2022-12-29T21:49

общество

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий государственный контроль в области безопасного использования опасных технических устройств зданий и сооружений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон № 170-ФЗ, направленных на законодательное закрепление самостоятельного вида государственного контроля (надзора) - федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений", - сообщалось в пояснительной записке к проекту. Также, согласно записке к законопроекту, документом создаются "законодательные основания для возобновления ранее осуществлявшегося вида государственного контроля". Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html

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общество, владимир путин, россия, санкции в отношении россии