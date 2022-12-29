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Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий
Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий государственный контроль в области безопасного использования опасных технических устройств зданий и РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:49
2022-12-29T21:49
2022-12-29T21:49
общество
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий государственный контроль в области безопасного использования опасных технических устройств зданий и сооружений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон № 170-ФЗ, направленных на законодательное закрепление самостоятельного вида государственного контроля (надзора) - федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений", - сообщалось в пояснительной записке к проекту. Также, согласно записке к законопроекту, документом создаются "законодательные основания для возобновления ранее осуществлявшегося вида государственного контроля". Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html
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общество, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Санкции в отношении России
Путин подписал закон о госконтроле за опасными устройствами зданий
Путин подписал закон о госконтроле за опасными техническими устройствами зданий