Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/zakon-1842343823.html
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:28
2022-12-29T20:28
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15001/93/150019353_0:80:3000:1768_1920x0_80_0_0_8e9d397395301b7469e725a2139c2a17.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра - в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей и отдельных категорий работников. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий обеспечивается идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия осуществляют автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре. Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона. Как указывали авторы, после его принятия не отменяются традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, это станет правом работодателей. Кроме того, установлен новый вид медосмотров - в течение рабочего дня. Такая поправка внесена в статью 46 закона об охране здоровья граждан, которая устанавливает в законодательстве виды медицинских осмотров. Такие осмотры проводятся в течение рабочего дня (смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Кроме того, в перечень водителей, который могут не проходить предрейсовый медосмотр, включены водители воинских частей, служба в которых связана с правоохранительной деятельностью. Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и "О безопасности дорожного движения".
https://ria.ru/20221229/zakon-1842339605.html
https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15001/93/150019353_268:0:2732:1848_1920x0_80_0_0_7e3904e06749abdc84280a73ca99094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
20:28 29.12.2022
 
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей

Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом

© РИА Новости. Фото WOJCIECH PACEWICZГрузовые машины
Грузовые машины
© РИА Новости. Фото WOJCIECH PACEWICZ
Грузовые машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра - в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей и отдельных категорий работников. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 20:00
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий обеспечивается идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия осуществляют автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре.
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона. Как указывали авторы, после его принятия не отменяются традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, это станет правом работодателей.
Кроме того, установлен новый вид медосмотров - в течение рабочего дня. Такая поправка внесена в статью 46 закона об охране здоровья граждан, которая устанавливает в законодательстве виды медицинских осмотров. Такие осмотры проводятся в течение рабочего дня (смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Кроме того, в перечень водителей, который могут не проходить предрейсовый медосмотр, включены водители воинских частей, служба в которых связана с правоохранительной деятельностью.
Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и "О безопасности дорожного движения".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 16:35
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала