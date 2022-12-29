https://ria.ru/20221229/zakon-1842343823.html
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:28
2022-12-29T20:28
2022-12-29T20:28
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра - в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей и отдельных категорий работников. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий обеспечивается идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия осуществляют автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре. Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона. Как указывали авторы, после его принятия не отменяются традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, это станет правом работодателей. Кроме того, установлен новый вид медосмотров - в течение рабочего дня. Такая поправка внесена в статью 46 закона об охране здоровья граждан, которая устанавливает в законодательстве виды медицинских осмотров. Такие осмотры проводятся в течение рабочего дня (смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Кроме того, в перечень водителей, который могут не проходить предрейсовый медосмотр, включены водители воинских частей, служба в которых связана с правоохранительной деятельностью. Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и "О безопасности дорожного движения".
https://ria.ru/20221229/zakon-1842339605.html
https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра - в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Закон наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей и отдельных категорий работников. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий обеспечивается идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия осуществляют автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре.
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона. Как указывали авторы, после его принятия не отменяются традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, это станет правом работодателей.
Кроме того, установлен новый вид медосмотров - в течение рабочего дня. Такая поправка внесена в статью 46 закона об охране здоровья граждан, которая устанавливает в законодательстве виды медицинских осмотров. Такие осмотры проводятся в течение рабочего дня (смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Кроме того, в перечень водителей, который могут не проходить предрейсовый медосмотр, включены водители воинских частей, служба в которых связана с правоохранительной деятельностью.
Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и "О безопасности дорожного движения".