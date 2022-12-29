https://ria.ru/20221229/zakon-1842339605.html

Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК

Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2022

Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:00

2022-12-29T20:00

2022-12-29T20:00

владимир путин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комитета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)