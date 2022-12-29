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Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2022
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:00
2022-12-29T20:00
владимир путин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комитета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей.
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владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:00 29.12.2022
 
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК

Путин подписал закон об оплате проезда к месту отдыха для одного члена семьи сотрудника СК

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комитета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:28
Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК
 
Владимир ПутинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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