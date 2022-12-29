https://ria.ru/20221229/zakon-1842339605.html
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2022
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:00
2022-12-29T20:00
2022-12-29T20:00
владимир путин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что раз в год стоимость проезда самолетом, по железной дороге или автобусом к месту отдыха и обратно оплачивается одному из членов семьи сотрудника Следственного комитета (СК) РФ вне зависимости от того, где этот сотрудник проходит службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Такая же компенсация предоставляется и члену семьи уволенного из органов СК РФ сотрудника, ставшего инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин одобрил оплату проезда к месту отдыха членам семьи сотрудников СК
Путин подписал закон об оплате проезда к месту отдыха для одного члена семьи сотрудника СК