https://ria.ru/20221229/vykhlop-1842112325.html

Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины

Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины - РИА Новости, 29.12.2022

Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины

Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:20

2022-12-29T10:20

2022-12-29T13:05

происшествия

томск

томская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, сообщают СУСК и прокуратура Томской области. "Следственными органами СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего жителя Томска в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления. По версии следствия, в мае мужчина вечером припарковал свою легковушку в принадлежащем ему гаражном боксе, расположенном в цокольном этаже дома. "Не убедившись в полном отключении двигателя автомобиля, он покинул гаражный бокс. В результате этого выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых квартир дома попали в помещение квартиры, расположенной на первом этаже, и проживающая в указанной квартире женщина с малолетним ребенком получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью", - рассказали в СК. В прокуратуре Томской области пояснили, что женщина, почувствовав резкое недомогание, успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Благодаря работе бригады скорой помощи и сотрудников поисково-спасательной службы, взломавших дверь квартиры, потерпевших удалось спасти. Женщина и ее пятилетний сын получили острое ингаляционное отравление тяжелой степени. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Ленинского судебного района Томска для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20220524/maslo-1790500718.html

https://ria.ru/20220119/dvigatel-1768602915.html

томск

томская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, томск, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), авто