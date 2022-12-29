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Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины - РИА Новости, 29.12.2022
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Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины
Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины - РИА Новости, 29.12.2022
Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины
Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:20
2022-12-29T13:05
происшествия
томск
томская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
авто
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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, сообщают СУСК и прокуратура Томской области. "Следственными органами СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего жителя Томска в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления. По версии следствия, в мае мужчина вечером припарковал свою легковушку в принадлежащем ему гаражном боксе, расположенном в цокольном этаже дома. "Не убедившись в полном отключении двигателя автомобиля, он покинул гаражный бокс. В результате этого выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых квартир дома попали в помещение квартиры, расположенной на первом этаже, и проживающая в указанной квартире женщина с малолетним ребенком получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью", - рассказали в СК. В прокуратуре Томской области пояснили, что женщина, почувствовав резкое недомогание, успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Благодаря работе бригады скорой помощи и сотрудников поисково-спасательной службы, взломавших дверь квартиры, потерпевших удалось спасти. Женщина и ее пятилетний сын получили острое ингаляционное отравление тяжелой степени. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Ленинского судебного района Томска для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20220524/maslo-1790500718.html
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происшествия, томск, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Томск, Томская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
10:20 29.12.2022 (обновлено: 13:05 29.12.2022)
 
Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами машины

Жителя Томска будут судить за отравление женщины с ребенком выхлопными газами машины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, сообщают СУСК и прокуратура Томской области.
"Следственными органами СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего жителя Томска в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении следственного управления.
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По версии следствия, в мае мужчина вечером припарковал свою легковушку в принадлежащем ему гаражном боксе, расположенном в цокольном этаже дома. "Не убедившись в полном отключении двигателя автомобиля, он покинул гаражный бокс. В результате этого выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых квартир дома попали в помещение квартиры, расположенной на первом этаже, и проживающая в указанной квартире женщина с малолетним ребенком получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью", - рассказали в СК.
В прокуратуре Томской области пояснили, что женщина, почувствовав резкое недомогание, успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Благодаря работе бригады скорой помощи и сотрудников поисково-спасательной службы, взломавших дверь квартиры, потерпевших удалось спасти. Женщина и ее пятилетний сын получили острое ингаляционное отравление тяжелой степени.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Ленинского судебного района Томска для рассмотрения по существу.
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