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Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vozmezdie-1842331203.html
Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине
Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции "Возмездие", проводимой в рамках спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:12
2022-12-29T21:36
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
безопасность
донбасс
россия
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции "Возмездие", проводимой в рамках спецоперации на Украине. "Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", — отметил он.В конце октября Кадыров заявил, что во время военной операции на Украине силы чеченских батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова провели специальную отдельную операцию под названием "Возмездие". Тогда только на Николаево-Криворожском направлении удалось уничтожить 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения. Ранее в четверг Министерство обороны сообщило, что российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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рамзан кадыров, украина, безопасность, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Безопасность, Донбасс, Россия
19:12 29.12.2022 (обновлено: 21:36 29.12.2022)
 
Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине

Глава Чечни Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции "Возмездие", проводимой в рамках спецоперации на Украине.
"Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", — отметил он.
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В конце октября Кадыров заявил, что во время военной операции на Украине силы чеченских батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова провели специальную отдельную операцию под названием "Возмездие". Тогда только на Николаево-Криворожском направлении удалось уничтожить 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения.
Ранее в четверг Министерство обороны сообщило, что российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаБезопасностьДонбассРоссия
 
 
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