https://ria.ru/20221229/vozmezdie-1842331203.html

Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине

Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров анонсировал более жесткую фазу операции "Возмездие" на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции "Возмездие", проводимой в рамках спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:12

2022-12-29T19:12

2022-12-29T21:36

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

безопасность

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции "Возмездие", проводимой в рамках спецоперации на Украине. "Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", — отметил он.В конце октября Кадыров заявил, что во время военной операции на Украине силы чеченских батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова провели специальную отдельную операцию под названием "Возмездие". Тогда только на Николаево-Криворожском направлении удалось уничтожить 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения. Ранее в четверг Министерство обороны сообщило, что российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

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рамзан кадыров, украина, безопасность, донбасс, россия