21:46 29.12.2022 (обновлено: 22:28 29.12.2022)
Американский конгрессмен позавидовал Украине
Конгрессмен Нелс упрекнул США в чрезмерной заботе об Украине вместо собственной страны
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс возмутился в Twitter, что американские политики уделяют Украине больше внимания, чем проблемам собственной страны.
"Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — Прим. ред.) так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал политик.
Вчера, 18:05В США переименовали Украину
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. По его словам, в город уже прибыли более 17 тысяч человек, в основном из Южной Америки. Их доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США с апреля.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в США достиг исторического количественного максимума на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек. По данным пограничной службы, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой: в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021-го.