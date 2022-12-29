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Американский конгрессмен позавидовал Украине - РИА Новости, 29.12.2022
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Американский конгрессмен позавидовал Украине
Американский конгрессмен позавидовал Украине - РИА Новости, 29.12.2022
Американский конгрессмен позавидовал Украине
Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс возмутился в Twitter, что американские политики уделяют Украине больше внимания, чем... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:46
2022-12-29T22:28
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
twitter
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс возмутился в Twitter, что американские политики уделяют Украине больше внимания, чем проблемам собственной страны."Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — Прим. ред.) так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал политик.Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. По его словам, в город уже прибыли более 17 тысяч человек, в основном из Южной Америки. Их доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США с апреля.Миграционный поток из стран Латинской Америки в США достиг исторического количественного максимума на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек. По данным пограничной службы, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой: в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021-го.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html
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в мире, сша, украина, нью-йорк (город), twitter
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Twitter
21:46 29.12.2022 (обновлено: 22:28 29.12.2022)
 
Американский конгрессмен позавидовал Украине

Конгрессмен Нелс упрекнул США в чрезмерной заботе об Украине вместо собственной страны

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс возмутился в Twitter, что американские политики уделяют Украине больше внимания, чем проблемам собственной страны.
"Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — Прим. ред.) так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал политик.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В США переименовали Украину
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. По его словам, в город уже прибыли более 17 тысяч человек, в основном из Южной Америки. Их доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США с апреля.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в США достиг исторического количественного максимума на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек. По данным пограничной службы, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой: в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021-го.
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