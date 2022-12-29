https://ria.ru/20221229/turtsiya-1842099101.html

Глава Минобороны Турции рассказал о встрече с сирийским коллегой в Москве

Глава Минобороны Турции рассказал о встрече с сирийским коллегой в Москве - РИА Новости, 29.12.2022

Глава Минобороны Турции рассказал о встрече с сирийским коллегой в Москве

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, после встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара уважает территориальную... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:29

2022-12-29T09:29

2022-12-29T09:29

в мире

турция

сирия

хулуси акар

мид турции

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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, после встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии, единственная цель страны – борьба с терроризмом.Министры обороны РФ, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet."Одним из самых важных вопросов, которые мы подняли на встрече, была борьба с терроризмом. Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, и что у нас нет других целей. Мы заявили, что стремимся нейтрализовать членов террористических организаций, таких как PПK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и Daesh* (ИГ*), которые представляют угрозу для Сирии", - приводит слова Акара его пресс-служба.По его словам, турецкая сторона заявила на встрече, что "прилагает усилия для обеспечения безопасности страны, народа и границ"."Мы также заявили, что в рамках этих усилий прилагаем усилия для предотвращения дальнейшей миграции из Сирии в Турцию. Мы подчеркнули, что сирийская проблема должна быть решена инклюзивным и целостным образом в рамках резолюции СБ ООН 2254. В этом смысле мы оцениваем, что работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии", - подчеркнул Акар."В этом смысле мы оцениваем, что работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии", - приводит слова Акара его пресс-служба.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221228/peregovory-1842061546.html

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842031182.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, хулуси акар, мид турции