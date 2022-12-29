https://ria.ru/20221229/trevoga-1842093996.html

По всей территории Украины звучит воздушная тревога

По всей территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.12.2022

По всей территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:05

2022-12-29T09:05

2022-12-29T09:10

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

денис шмыгаль

кировоградская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.Около 9.00 (мск) воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842082175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф