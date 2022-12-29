https://ria.ru/20221229/trevoga-1842093996.html
По всей территории Украины звучит воздушная тревога
По всей территории Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.12.2022
По всей территории Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:05
2022-12-29T09:05
2022-12-29T09:10
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
денис шмыгаль
кировоградская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.Около 9.00 (мск) воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842082175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, кировоградская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Кировоградская область, Киев, Вооруженные силы РФ
09:05 29.12.2022 (обновлено: 09:10 29.12.2022)
По всей территории Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит по всей территории Украины