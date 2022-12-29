https://ria.ru/20221229/suveniryt-1841720368.html
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках - РИА Новости, 29.12.2022
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках
Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:17
2022-12-29T02:17
2022-12-29T02:18
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150784/03/1507840386_0:179:3071:1906_1920x0_80_0_0_29b46c3f838fd3f3d06653556c824732.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun.По ее словам, памятные вещицы — это всегда хорошая идея, но некоторые туристы не умеют их выбирать. Одни сувениры могут разбиться при транспортировке, другие — оказаться запрещенными для провоза в самолете.В качестве примера Кристен называет снежные шары. Служба безопасности не пустит вас с ними на борт, так как не установлено, сколько точно в них жидкости и не превышает ли это норму, поясняет она."Избегайте покупки хрупких, а также громоздких и тяжелых предметов, — советует эксперт. — Иначе вам, вероятно, придется доплатить за негабаритный багаж".Предостерегает она и от покупки местных продуктов и вина: они могут быть запрещены к вывозу или ввозу. Не стоит привозить и "натуральные" сувениры, например, необычные камни с пляжа. Такое "воровство" со стороны отдыхающих часто наносит вред экологии, отмечает Кристен."Когда выбираете сувениры, всегда помните, что все, что вы купите, вам придется везти на себе", — добавляет она.
https://ria.ru/20221226/otpusk-1841276346.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150784/03/1507840386_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_71ea1e586c44e3035852afaea188d5a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм
02:17 29.12.2022 (обновлено: 02:18 29.12.2022)
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках
Эксперт по шопингу назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет
The Sun.
По ее словам, памятные вещицы — это всегда хорошая идея, но некоторые туристы не умеют их выбирать. Одни сувениры могут разбиться при транспортировке, другие — оказаться запрещенными для провоза в самолете.
В качестве примера Кристен называет снежные шары. Служба безопасности не пустит вас с ними на борт, так как не установлено, сколько точно в них жидкости и не превышает ли это норму, поясняет она.
"Избегайте покупки хрупких, а также громоздких и тяжелых предметов, — советует эксперт. — Иначе вам, вероятно, придется доплатить за негабаритный багаж".
Предостерегает она и от покупки местных продуктов и вина: они могут быть запрещены к вывозу или ввозу. Не стоит привозить и "натуральные" сувениры, например, необычные камни с пляжа. Такое "воровство" со стороны отдыхающих часто наносит вред экологии, отмечает Кристен.
"Когда выбираете сувениры, всегда помните, что все, что вы купите, вам придется везти на себе", — добавляет она.