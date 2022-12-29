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Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках - РИА Новости, 29.12.2022
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках
Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:17
2022-12-29T02:18
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun.По ее словам, памятные вещицы — это всегда хорошая идея, но некоторые туристы не умеют их выбирать. Одни сувениры могут разбиться при транспортировке, другие — оказаться запрещенными для провоза в самолете.В качестве примера Кристен называет снежные шары. Служба безопасности не пустит вас с ними на борт, так как не установлено, сколько точно в них жидкости и не превышает ли это норму, поясняет она."Избегайте покупки хрупких, а также громоздких и тяжелых предметов, — советует эксперт. — Иначе вам, вероятно, придется доплатить за негабаритный багаж".Предостерегает она и от покупки местных продуктов и вина: они могут быть запрещены к вывозу или ввозу. Не стоит привозить и "натуральные" сувениры, например, необычные камни с пляжа. Такое "воровство" со стороны отдыхающих часто наносит вред экологии, отмечает Кристен."Когда выбираете сувениры, всегда помните, что все, что вы купите, вам придется везти на себе", — добавляет она.
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туризм, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм
02:17 29.12.2022 (обновлено: 02:18 29.12.2022)
 
Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках

Эксперт по шопингу назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкВиды Турции
Виды Турции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun.
По ее словам, памятные вещицы — это всегда хорошая идея, но некоторые туристы не умеют их выбирать. Одни сувениры могут разбиться при транспортировке, другие — оказаться запрещенными для провоза в самолете.
В качестве примера Кристен называет снежные шары. Служба безопасности не пустит вас с ними на борт, так как не установлено, сколько точно в них жидкости и не превышает ли это норму, поясняет она.
"Избегайте покупки хрупких, а также громоздких и тяжелых предметов, — советует эксперт. — Иначе вам, вероятно, придется доплатить за негабаритный багаж".
Предостерегает она и от покупки местных продуктов и вина: они могут быть запрещены к вывозу или ввозу. Не стоит привозить и "натуральные" сувениры, например, необычные камни с пляжа. Такое "воровство" со стороны отдыхающих часто наносит вред экологии, отмечает Кристен.
"Когда выбираете сувениры, всегда помните, что все, что вы купите, вам придется везти на себе", — добавляет она.
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