https://ria.ru/20221229/suveniryt-1841720368.html

Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках

Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках - РИА Новости, 29.12.2022

Эксперт по шопингу рассказала, какие сувениры не стоит покупать в поездках

Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:17

2022-12-29T02:17

2022-12-29T02:18

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150784/03/1507840386_0:179:3071:1906_1920x0_80_0_0_29b46c3f838fd3f3d06653556c824732.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперт по шопингу Кристен Галл назвала сувениры, которые не стоит покупать в путешествиях, пишет The Sun.По ее словам, памятные вещицы — это всегда хорошая идея, но некоторые туристы не умеют их выбирать. Одни сувениры могут разбиться при транспортировке, другие — оказаться запрещенными для провоза в самолете.В качестве примера Кристен называет снежные шары. Служба безопасности не пустит вас с ними на борт, так как не установлено, сколько точно в них жидкости и не превышает ли это норму, поясняет она."Избегайте покупки хрупких, а также громоздких и тяжелых предметов, — советует эксперт. — Иначе вам, вероятно, придется доплатить за негабаритный багаж".Предостерегает она и от покупки местных продуктов и вина: они могут быть запрещены к вывозу или ввозу. Не стоит привозить и "натуральные" сувениры, например, необычные камни с пляжа. Такое "воровство" со стороны отдыхающих часто наносит вред экологии, отмечает Кристен."Когда выбираете сувениры, всегда помните, что все, что вы купите, вам придется везти на себе", — добавляет она.

https://ria.ru/20221226/otpusk-1841276346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм