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ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске

ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске - РИА Новости, 29.12.2022

ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске

Российские войска поразили 4 пункта управления украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:28

2022-12-29T13:28

2022-12-29T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска поразили 4 пункта управления украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, отмечает МО РФ.

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины