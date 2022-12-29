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ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске - РИА Новости, 29.12.2022
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ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске
ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске - РИА Новости, 29.12.2022
ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске
Российские войска поразили 4 пункта управления украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:28
2022-12-29T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска поразили 4 пункта управления украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, отмечает МО РФ.
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины
13:28 29.12.2022 (обновлено: 13:49 29.12.2022)
 
ВС России поразили пункты управления украинской армии в Херсоне и Купянске

Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов управления ВСУ в Херсоне и Купянске

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска поразили 4 пункта управления украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, поражены 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, отмечает МО РФ.
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28 декабря, 17:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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