https://ria.ru/20221229/sakhalin-1842316435.html

Новак: говорить о претендентах на долю ExxonMobil в "Сахалине-1" пока рано

Новак: говорить о претендентах на долю ExxonMobil в "Сахалине-1" пока рано - РИА Новости, 29.12.2022

Новак: говорить о претендентах на долю ExxonMobil в "Сахалине-1" пока рано

Говорить о возможных претендентах на долю американской ExxonMobil в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" пока рано, заявил журналистам вице-премьер России Александр РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:13

2022-12-29T18:13

2022-12-29T18:13

экономика

александр новак

россия

exxon mobil

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149267/72/1492677271_0:119:2464:1505_1920x0_80_0_0_39845621478b035157f28775f41b589c.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Говорить о возможных претендентах на долю американской ExxonMobil в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" пока рано, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Сейчас рано говорить об этом. Будут определяться соответствующим указом критерии, заявки подаваться. Сейчас невозможно сказать", - ответил Новак на вопрос, есть ли претенденты на долю американской компании в "Сахалине-1". Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалин 1", которому перешли бы права и обязанности Exxon Neftegaz limited. При этом иностранным участникам разрешалось сохранить свои доли, если они заявят о своем желании остаться. Управляет новым оператором структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. После указа российского президента Exxon Neftegaz Limited сообщила, что покидает "Сахалин-1". Ее доля теперь подлежит оценке и продаже российскому лицу. Остальные участники "Сахалина-1" остаются в проекте: это "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221228/rekord-1841956318.html

https://ria.ru/20221212/gaz-1837936362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, россия, exxon mobil, роснефть