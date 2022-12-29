Новак: говорить о претендентах на долю ExxonMobil в "Сахалине-1" пока рано
Новак: говорить о претендентах на долю американской ExxonMobil в "Сахалине-1" пока рано
© AP Photo / Matthew Brown, File Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
© AP Photo / Matthew Brown, File
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Говорить о возможных претендентах на долю американской ExxonMobil в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" пока рано, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас рано говорить об этом. Будут определяться соответствующим указом критерии, заявки подаваться. Сейчас невозможно сказать", - ответил Новак на вопрос, есть ли претенденты на долю американской компании в "Сахалине-1".
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Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалин 1", которому перешли бы права и обязанности Exxon Neftegaz limited. При этом иностранным участникам разрешалось сохранить свои доли, если они заявят о своем желании остаться. Управляет новым оператором структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.
Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. После указа российского президента Exxon Neftegaz Limited сообщила, что покидает "Сахалин-1". Ее доля теперь подлежит оценке и продаже российскому лицу. Остальные участники "Сахалина-1" остаются в проекте: это "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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