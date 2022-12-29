18:12 29.12.2022 (обновлено: 23:01 29.12.2022)
В Израиле привели к присяге новое правительство
Новое правительство Израиля во главе с премьером Нетаньяху привели к присяге
© AP Photo / Amir Cohen/PoolПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel.
"Все новые министры 37-го правительства Израиля уже приведены к присяге, сегодняшнее заседание кнессета завершилось", — говорится в публикации.
Нетаньяху занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год и в 2009-2021 годах.
Его предшественник Яир Лапид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому главе правительства.
Накануне партии "Ликуд" и ультраортодоксальная "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании документа сообщила Религиозная сионистская партия, "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". После этого Нетаньяху обратился к своей партии "Ликуд" и поблагодарил ее "за значительные совместные усилия, которые привели к этому дню".
В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. За этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство.
По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней.