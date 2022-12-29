https://ria.ru/20221229/pravitelstvo-1842315710.html

В Израиле привели к присяге новое правительство

В Израиле привели к присяге новое правительство - РИА Новости, 29.12.2022

В Израиле привели к присяге новое правительство

В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:12

2022-12-29T18:12

2022-12-29T23:01

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

ликуд

кнессет израиля

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel.Нетаньяху занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год и в 2009-2021 годах.Его предшественник Яир Лапид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому главе правительства.Накануне партии "Ликуд" и ультраортодоксальная "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании документа сообщила Религиозная сионистская партия, "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". После этого Нетаньяху обратился к своей партии "Ликуд" и поблагодарил ее "за значительные совместные усилия, которые привели к этому дню".В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. За этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней.

https://ria.ru/20221229/knesset-1842170849.html

https://ria.ru/20221222/izrail-1840487248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ликуд, кнессет израиля