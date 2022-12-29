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В Израиле привели к присяге новое правительство - РИА Новости, 29.12.2022
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В Израиле привели к присяге новое правительство
В Израиле привели к присяге новое правительство - РИА Новости, 29.12.2022
В Израиле привели к присяге новое правительство
В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:12
2022-12-29T23:01
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
ликуд
кнессет израиля
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel.Нетаньяху занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год и в 2009-2021 годах.Его предшественник Яир Лапид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому главе правительства.Накануне партии "Ликуд" и ультраортодоксальная "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании документа сообщила Религиозная сионистская партия, "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". После этого Нетаньяху обратился к своей партии "Ликуд" и поблагодарил ее "за значительные совместные усилия, которые привели к этому дню".В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. За этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней.
https://ria.ru/20221229/knesset-1842170849.html
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ликуд, кнессет израиля
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Ликуд, Кнессет Израиля
18:12 29.12.2022 (обновлено: 23:01 29.12.2022)
 
В Израиле привели к присяге новое правительство

Новое правительство Израиля во главе с премьером Нетаньяху привели к присяге

© AP Photo / Amir Cohen/PoolПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Times of Israel.

"Все новые министры 37-го правительства Израиля уже приведены к присяге, сегодняшнее заседание кнессета завершилось", — говорится в публикации.

Нетаньяху занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год и в 2009-2021 годах.
Его предшественник Яир Лапид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому главе правительства.
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В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. За этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство.
По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней.
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