https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды

В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды - РИА Новости, 29.12.2022

В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды

Два пальца оторвало при запуске петарды мальчику в марийском селе, следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком, сообщает следственное... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:06

происшествия

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Два пальца оторвало при запуске петарды мальчику в марийском селе, следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. "Двадцать восьмого декабря в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмой кисти левой руки был помещен 11-летний мальчик. По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало 2 пальца левой руки, один удалось восстановить", - говорится в сообщении. Следственными органами СК РФ по Марий Эл проводится процессуальная проверка. Следователь выясняет, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://realty.ria.ru/20221229/pirotekhnika-1833144925.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)