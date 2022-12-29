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В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды - РИА Новости, 29.12.2022
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В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды
В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды - РИА Новости, 29.12.2022
В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды
Два пальца оторвало при запуске петарды мальчику в марийском селе, следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком, сообщает следственное... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:06
2022-12-29T13:06
происшествия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Два пальца оторвало при запуске петарды мальчику в марийском селе, следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. "Двадцать восьмого декабря в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмой кисти левой руки был помещен 11-летний мальчик. По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало 2 пальца левой руки, один удалось восстановить", - говорится в сообщении. Следственными органами СК РФ по Марий Эл проводится процессуальная проверка. Следователь выясняет, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
13:06 29.12.2022
 
В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды

В марийском поселке 11-летнему мальчику оторвало два пальца при запуске петарды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Два пальца оторвало при запуске петарды мальчику в марийском селе, следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
"Двадцать восьмого декабря в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмой кисти левой руки был помещен 11-летний мальчик. По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало 2 пальца левой руки, один удалось восстановить", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК РФ по Марий Эл проводится процессуальная проверка. Следователь выясняет, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Специалисты МЧС ознакомили с мерами безопасности в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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ПроисшествияРеспублика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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