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Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России
Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России - РИА Новости, 30.12.2022
Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России
Власти Молдавии не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-29T21:33
2022-12-30T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
майя санду
игорь гросу
владимир путин
молдавия
россия
украина
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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. Ранее власти Молдавии говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл оставаться в СНГ. Спикер парламента Игорь Гросу в июле отмечал, что Кишинев должен серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем. Глава Молдавии отметила, что приоритетом внешней политики Кишинева остается евроинтеграция. По словам Санду, страна должна стать членом ЕС до 2030 года. "Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия", - добавила молдавский президент. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, которая обсуждала необходимость реформ в различных областях и выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Власти республики рассчитывают уже весной следующего года подать заявку на вступление в ЕС. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, майя санду, игорь гросу, владимир путин, молдавия, россия, украина, евросоюз, евразийский экономический союз, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Майя Санду, Игорь Гросу, Владимир Путин, Молдавия, Россия, Украина, Евросоюз, Евразийский экономический союз, СНГ
21:33 29.12.2022 (обновлено: 00:13 30.12.2022)
 
Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России

Президент Санду: Молдавия прекратила сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду.
Ранее власти Молдавии говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл оставаться в СНГ. Спикер парламента Игорь Гросу в июле отмечал, что Кишинев должен серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем.
"Когда мы участвовали выборах (партия "Действие и солидарность" – ред.), да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала Санду в эфире общественного телеканала "Молдова-1", подчеркнув, что причиной этого стала ситуация на Украине.
Глава Молдавии отметила, что приоритетом внешней политики Кишинева остается евроинтеграция. По словам Санду, страна должна стать членом ЕС до 2030 года. "Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия", - добавила молдавский президент.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, которая обсуждала необходимость реформ в различных областях и выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Власти республики рассчитывают уже весной следующего года подать заявку на вступление в ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМайя СандуИгорь ГросуВладимир ПутинМолдавияРоссияУкраинаЕвросоюзЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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