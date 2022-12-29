https://ria.ru/20221229/otnosheniya-1842352371.html

Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России

Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России - РИА Новости, 30.12.2022

Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России

Власти Молдавии не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-29T21:33

2022-12-29T21:33

2022-12-30T00:13

специальная военная операция на украине

в мире

майя санду

игорь гросу

владимир путин

молдавия

россия

украина

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КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не поддерживают сейчас отношения с руководством России, заявила в телеэфире президент страны Майя Санду. Ранее власти Молдавии говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл оставаться в СНГ. Спикер парламента Игорь Гросу в июле отмечал, что Кишинев должен серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем. Глава Молдавии отметила, что приоритетом внешней политики Кишинева остается евроинтеграция. По словам Санду, страна должна стать членом ЕС до 2030 года. "Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдавия должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия", - добавила молдавский президент. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, которая обсуждала необходимость реформ в различных областях и выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Власти республики рассчитывают уже весной следующего года подать заявку на вступление в ЕС. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, игорь гросу, владимир путин, молдавия, россия, украина, евросоюз, евразийский экономический союз, снг