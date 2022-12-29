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В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей
В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей - РИА Новости, 29.12.2022
В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей
В этом году в Московский зоопарк на зимовку прибыло рекордное количество летучих мышей — более 200 особей, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения."Центр РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:32
2022-12-29T16:32
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московский зоопарк
приморский край
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В этом году в Московский зоопарк на зимовку прибыло рекордное количество летучих мышей — более 200 особей, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения."Центр реабилитации рукокрылых принимает зверьков, которые не смогли сами благополучно лечь в спячку, откармливают, а затем укладывают в специальные холодильные камеры. Весной их выпустят на свободу", — рассказали в пресс-службе.Там отметили, что в этом году удалось спасти несколько животных, в их числе раненный медведь Диксон, который сейчас проходит реабилитацию, тигрица из Приморья с травмой челюсти, а также извлеченные у контрабандистов пума и венценосный голубь.Кроме того, в Московский зоопарк была перевезена амурская тигрица, изъятая у частного лица из Краснодарского края и слепой детеныш ларги, обнаруженный в бухте Светлая Приморского края.
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туризм, новости - туризм, московский зоопарк, приморский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Московский зоопарк, Приморский край
16:32 29.12.2022
 
В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей

Рекордное количество летучих мышей прибыло на зимовку в Московский зоопарк

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В этом году в Московский зоопарк на зимовку прибыло рекордное количество летучих мышей — более 200 особей, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

"Центр реабилитации рукокрылых принимает зверьков, которые не смогли сами благополучно лечь в спячку, откармливают, а затем укладывают в специальные холодильные камеры. Весной их выпустят на свободу", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в этом году удалось спасти несколько животных, в их числе раненный медведь Диксон, который сейчас проходит реабилитацию, тигрица из Приморья с травмой челюсти, а также извлеченные у контрабандистов пума и венценосный голубь.
Кроме того, в Московский зоопарк была перевезена амурская тигрица, изъятая у частного лица из Краснодарского края и слепой детеныш ларги, обнаруженный в бухте Светлая Приморского края.
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 05:34Туризм
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
 
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