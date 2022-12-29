В Московском зоопарке оставят на зиму рекордное количество летучих мышей
Рекордное количество летучих мышей прибыло на зимовку в Московский зоопарк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В этом году в Московский зоопарк на зимовку прибыло рекордное количество летучих мышей — более 200 особей, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.
"Центр реабилитации рукокрылых принимает зверьков, которые не смогли сами благополучно лечь в спячку, откармливают, а затем укладывают в специальные холодильные камеры. Весной их выпустят на свободу", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в этом году удалось спасти несколько животных, в их числе раненный медведь Диксон, который сейчас проходит реабилитацию, тигрица из Приморья с травмой челюсти, а также извлеченные у контрабандистов пума и венценосный голубь.
"Центр реабилитации рукокрылых принимает зверьков, которые не смогли сами благополучно лечь в спячку, откармливают, а затем укладывают в специальные холодильные камеры. Весной их выпустят на свободу", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в этом году удалось спасти несколько животных, в их числе раненный медведь Диксон, который сейчас проходит реабилитацию, тигрица из Приморья с травмой челюсти, а также извлеченные у контрабандистов пума и венценосный голубь.
Кроме того, в Московский зоопарк была перевезена амурская тигрица, изъятая у частного лица из Краснодарского края и слепой детеныш ларги, обнаруженный в бухте Светлая Приморского края.