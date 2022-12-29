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Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России - РИА Новости, 29.12.2022
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Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России
Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:27
2022-12-29T18:40
политика
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не будет этого делать."Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", - сказал Кадыров.Он пожелал долго править нынешнему президенту России, пообещав ему помогать.
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политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
18:27 29.12.2022 (обновлено: 18:40 29.12.2022)
 
Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России

Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не будет этого делать.
"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", - сказал Кадыров.
Он пожелал долго править нынешнему президенту России, пообещав ему помогать.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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