https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842319737.html

Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России

Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров заявил, что никогда не пойдет в президенты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:27

2022-12-29T18:27

2022-12-29T18:40

политика

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не будет этого делать."Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", - сказал Кадыров.Он пожелал долго править нынешнему президенту России, пообещав ему помогать.

https://ria.ru/20221013/stepashin-1823562381.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)