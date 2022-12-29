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Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
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Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров
Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы - Лавров РИА Новости РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:17
2022-12-29T08:17
иран
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
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Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы - Лавров РИА Новости
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иран, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров
Иран, В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Сергей Лавров
Материал дополняется
08:17 29.12.2022
 
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров

Лавров: Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы - Лавров РИА Новости
 
ИранВ миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей Лавров
 
 
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