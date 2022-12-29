https://ria.ru/20221229/iran-1842089671.html
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров
Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы - Лавров РИА Новости РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:17
2022-12-29T08:17
2022-12-29T08:17
иран
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
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Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы - Лавров РИА Новости
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров
Иран, В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Сергей Лавров
Материал дополняется
Запад пытается раскачать ситуацию внутри Ирана, заявил Лавров
Лавров: Запад вместо переговоров по СВПД пытается раскачать ситуацию внутри Ирана