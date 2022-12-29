https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842084125.html
Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ
Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ
Отключение нескольких энергоблоков АЭС "Росатома" спровоцировало рекордный рост цен на электроэнергию в декабре, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:14
2022-12-29T07:14
2022-12-29T08:33
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отключение нескольких энергоблоков АЭС "Росатома" спровоцировало рекордный рост цен на электроэнергию в декабре, сообщает газета "Коммерсант". "Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч", — уточняет издание. Отмечается, что в среднем с начала декабря оптовые цены в европейской части России и на Урале подскочили на 12 процентов в сравнении с тем же периодом в 2021 году.По информации издания, самый значительный рост стоимости электроэнергии на сутки вперед (РСВ) для коммерческих потребителей фиксировался с 19 по 26 декабря: она доходила до 1,7 тысячи рублей за 1 МВт/ч (20,6%). При этом 24 декабря цена достигла исторического рекорда в более чем 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч.Как поясняется, цены на РСВ зависят от спроса и предложения. Так, в декабре из-за холодной погоды объем покупки электроэнергии на РСВ вырос относительно ноября, но почти не изменился относительно прошлого декабря. Одновременно с этим в декабре изменилась структура выработки энергии: предложение АЭС снизилось в среднем на 2,8 ГВт/ч по сравнению с ноябрем, пишет издание.
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экономика, россия, урал, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Урал, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
07:14 29.12.2022 (обновлено: 08:33 29.12.2022)
Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ
"Ъ": цена электроэнергии в России достигла исторического максимума в 1800 рублей за МВт/ч
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Отключение нескольких энергоблоков АЭС "Росатома" спровоцировало рекордный рост цен на электроэнергию в декабре, сообщает газета "Коммерсант
".
"Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч", — уточняет издание.
Отмечается, что в среднем с начала декабря оптовые цены в европейской части России и на Урале подскочили на 12 процентов в сравнении с тем же периодом в 2021 году.
По информации издания, самый значительный рост стоимости электроэнергии на сутки вперед (РСВ) для коммерческих потребителей фиксировался с 19 по 26 декабря: она доходила до 1,7 тысячи рублей за 1 МВт/ч (20,6%). При этом 24 декабря цена достигла исторического рекорда в более чем 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч.
Как поясняется, цены на РСВ зависят от спроса и предложения. Так, в декабре из-за холодной погоды объем покупки электроэнергии на РСВ вырос относительно ноября, но почти не изменился относительно прошлого декабря.
Одновременно с этим в декабре изменилась структура выработки энергии: предложение АЭС снизилось в среднем на 2,8 ГВт/ч по сравнению с ноябрем, пишет издание.