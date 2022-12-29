https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842084125.html

Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ

Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

Цены на электроэнергию в декабре достигли максимума, пишут СМИ

Отключение нескольких энергоблоков АЭС "Росатома" спровоцировало рекордный рост цен на электроэнергию в декабре, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:14

2022-12-29T07:14

2022-12-29T08:33

экономика

россия

урал

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отключение нескольких энергоблоков АЭС "Росатома" спровоцировало рекордный рост цен на электроэнергию в декабре, сообщает газета "Коммерсант". "Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч", — уточняет издание. Отмечается, что в среднем с начала декабря оптовые цены в европейской части России и на Урале подскочили на 12 процентов в сравнении с тем же периодом в 2021 году.По информации издания, самый значительный рост стоимости электроэнергии на сутки вперед (РСВ) для коммерческих потребителей фиксировался с 19 по 26 декабря: она доходила до 1,7 тысячи рублей за 1 МВт/ч (20,6%). При этом 24 декабря цена достигла исторического рекорда в более чем 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч.Как поясняется, цены на РСВ зависят от спроса и предложения. Так, в декабре из-за холодной погоды объем покупки электроэнергии на РСВ вырос относительно ноября, но почти не изменился относительно прошлого декабря. Одновременно с этим в декабре изменилась структура выработки энергии: предложение АЭС снизилось в среднем на 2,8 ГВт/ч по сравнению с ноябрем, пишет издание.

https://ria.ru/20221216/dolgi-1839037372.html

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экономика, россия, урал, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"