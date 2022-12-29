https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842065816.html

Молдавия в январе закупит 10 процентов необходимой электроэнергии у Румынии

Молдавия в январе закупит 10 процентов необходимой электроэнергии у Румынии - РИА Новости, 29.12.2022

Молдавия в январе закупит 10 процентов необходимой электроэнергии у Румынии

Власти Молдавии в январе закупят 10% необходимой электроэнергии у румынского предприятия Nuclearelectrica, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T00:00

2022-12-29T00:00

2022-12-29T00:00

молдавия

румыния

кишинев

жкх

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Власти Молдавии в январе закупят 10% необходимой электроэнергии у румынского предприятия Nuclearelectrica, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. "Прогнозируется, что из общей потребности электропотребления правого берега Днестра в январе около 60% будет обеспечено МГРЭС, около 30% составит электроэнергия, произведенная ТЭЦ и из возобновляемых источников. Еще около 10% необходимого будет закуплено у поставщиков в Румынии, в том числе для покрытия дефицита электроэнергии в часы пик", - сообщает Energocom на своей странице в соцсети. Молдавское предприятие подписало договор купли-продажи электроэнергии на январь 2023 года с Nuclearelectrica из Румынии, который предусматривает покупку диапазона 10 МВтч ночью и диапазона 30 МВтч днем. Цена энергии по этому контракту составляет 450 леев/МВт.ч (около 23 долларов). В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.

https://ria.ru/20221227/zayavleniya-1841610671.html

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румыния

кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, румыния, кишинев, жкх