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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска в 17.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:36
2022-12-29T17:36
2022-12-29T17:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка