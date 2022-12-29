https://ria.ru/20221229/belorussiya-1842324504.html
Парламент Белоруссии не исключил принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Парламент Белоруссии не исключил принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 29.12.2022
Парламент Белоруссии не исключил принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Закон о запрете пропаганды ЛГБТ может быть принят в Белоруссии, заявила в четверг председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:46
2022-12-29T18:46
2022-12-29T19:26
наталья кочанова
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ может быть принят в Белоруссии, заявила в четверг председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата белорусского парламента – ред.) Наталья Кочанова. "Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Государственной думе приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам", - цитирует спикера информагентство Белта. "И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия", - резюмировала Кочанова.
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наталья кочанова, белоруссия, в мире
Наталья Кочанова, Белоруссия, В мире
18:46 29.12.2022 (обновлено: 19:26 29.12.2022)
Парламент Белоруссии не исключил принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Спикер парламента Белоруссии Кочанова допустила принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ