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Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета
Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета
Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:13
2022-12-28T16:13
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе. Законом уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка формирования "входящего" сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. При этом уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств на обычный банковский счет в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти. Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. Ранее плательщик заполнял большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
16:13 28.12.2022
 
Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета

Президент Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе.
Законом уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка формирования "входящего" сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года.
При этом уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств на обычный банковский счет в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти.
Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.
Ранее плательщик заполнял большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица
Посетители в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 14:07
Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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