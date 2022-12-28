https://ria.ru/20221228/zakon-1841952907.html

Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета

Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета - РИА Новости, 28.12.2022

Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:13

2022-12-28T16:13

2022-12-28T16:13

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе. Законом уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка формирования "входящего" сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. При этом уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств на обычный банковский счет в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти. Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. Ранее плательщик заполнял большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица

https://ria.ru/20221228/nalogi-1841902788.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, госдума рф