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Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании для инвалидов - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании для инвалидов
Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании для инвалидов - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании для инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет право на бесплатное социальное обслуживание на дому или в стационарной форме на инвалидов РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:06
2022-12-28T14:06
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет право на бесплатное социальное обслуживание на дому или в стационарной форме на инвалидов боевых действий, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон распространяет право бесплатного соцобслуживания на инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя". Также это распространяется на лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:06 28.12.2022
 
Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании для инвалидов

Путин подписал закон о праве инвалидов боевых действий на бесплатное соцобслуживание

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет право на бесплатное социальное обслуживание на дому или в стационарной форме на инвалидов боевых действий, инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон распространяет право бесплатного соцобслуживания на инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя".
Также это распространяется на лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
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