https://ria.ru/20221228/zakharova-1841808379.html

Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН

Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН - РИА Новости, 28.12.2022

Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв киевских властей исключить Россию из ООН, посоветовав не РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:57

2022-12-28T08:57

2022-12-28T11:30

в мире

россия

украина

мария захарова

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв киевских властей исключить Россию из ООН, посоветовав не реагировать на подобные заявления.Дипломат напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, причем в последние годы там было немало мерзавцев, которые развалили страну и подвинули ее на край катастрофы. "Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать политику нам <…>, но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит", — считает Захарова. На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. С такими заявлениями Киев выступает постоянно, но это невозможно по Уставу ООН. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.

https://ria.ru/20221227/vysmeyali-1841543165.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, мария захарова, оон