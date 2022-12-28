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Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН - РИА Новости, 28.12.2022
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Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН
Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН - РИА Новости, 28.12.2022
Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв киевских властей исключить Россию из ООН, посоветовав не РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:57
2022-12-28T11:30
в мире
россия
украина
мария захарова
оон
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв киевских властей исключить Россию из ООН, посоветовав не реагировать на подобные заявления.Дипломат напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, причем в последние годы там было немало мерзавцев, которые развалили страну и подвинули ее на край катастрофы. "Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать политику нам &lt;…&gt;, но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит", — считает Захарова. На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. С такими заявлениями Киев выступает постоянно, но это невозможно по Уставу ООН. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.
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в мире, россия, украина, мария захарова, оон
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, ООН
08:57 28.12.2022 (обновлено: 11:30 28.12.2022)
 
Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН

Представитель МИД Захарова предложила игнорировать призыв Киева исключить Россию из СБ ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала призыв киевских властей исключить Россию из ООН, посоветовав не реагировать на подобные заявления.

"Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать", — так она ответила на вопрос, какой должна быть реакция Москвы.

Дипломат напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, причем в последние годы там было немало мерзавцев, которые развалили страну и подвинули ее на край катастрофы.
"Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать политику нам <…>, но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит", — считает Захарова.
На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. С такими заявлениями Киев выступает постоянно, но это невозможно по Уставу ООН. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 Устава, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов Совбеза — но Россия обладает в нем правом вето.
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