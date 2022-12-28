https://ria.ru/20221228/vzryvy-1841946860.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2022

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:58

2022-12-28T15:58

2022-12-28T15:58

в мире

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщили местные СМИ. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского телеканала "Пятый".

https://ria.ru/20221228/trevoga-1841932811.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог