https://ria.ru/20221228/vzryvy-1841946860.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2022
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:58
2022-12-28T15:58
2022-12-28T15:58
в мире
днепропетровская область
украина
кривой рог
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщили местные СМИ. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского телеканала "Пятый".
https://ria.ru/20221228/trevoga-1841932811.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог
В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы