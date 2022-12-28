https://ria.ru/20221228/vengriya-1842022821.html

МИД Венгрии рассказал о рекордном притоке инвестиций в страну в 2022 году

МИД Венгрии рассказал о рекордном притоке инвестиций в страну в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022

МИД Венгрии рассказал о рекордном притоке инвестиций в страну в 2022 году

Приток инвестиций в Венгрию в 2022 году составил рекордные 6,5 миллиарда евро, большая часть из которых приходится на производство аккумуляторов к... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:55

2022-12-28T18:55

2022-12-28T18:55

технологии

петер сийярто

венгрия

европа

дебрецен

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БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Приток инвестиций в Венгрию в 2022 году составил рекордные 6,5 миллиарда евро, большая часть из которых приходится на производство аккумуляторов к электромобилям, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто отметил, что Венгрия является "местом встречи экономик Запада и Востока", поэтому 48% поступило с Востока, 42% - с Запада, еще 10% инвестиций - вклад самой страны. По его словам, "настоящим местом встречи для экономик Запада и Востока сейчас является производство электромобилей", поэтому подавляющее большинство инвестиций в Венгрию в 2022 году - 73% - приходится на эту отрасль. "Венгрия стала чемпионом Европы по переходу на производство электромобилей. И поскольку мы третьи в мире по производству аккумуляторов к электромобилям, то строительство крупнейшего в Европе завода электромобильных аккумуляторов начнется с самого начала следующего года, так что после титула чемпиона Европы мы также реально ожидаем титул чемпиона мира", - сказал Сийярто. В августе в венгерском МИД сообщили, что китайская компания по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) построит в Дебрецене свой второй в Европе завод, осуществив тем самым крупнейшую инвестицию в истории Венгрии. Ранее Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. В Венгрии, по его словам, имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы.

https://ria.ru/20221223/nato-1840992958.html

венгрия

европа

дебрецен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, петер сийярто, венгрия, европа, дебрецен