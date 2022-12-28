https://ria.ru/20221228/uregulirovanie-1842050136.html
Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине
Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 28.12.2022
Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству Саудовской Аравии за готовность... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:49
2022-12-28T21:49
2022-12-28T21:50
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству Саудовской Аравии за готовность искать пути урегулирования связанных с Украиной проблем, сообщается на сайте российского ведомства."Лавров информировал Бен Фархана об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции. При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - говорится в сообщении.Также отмечается, что стороны обсудили приоритетные вопросы развития взаимовыгодного разнопланового сотрудничества, причем отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате ОПЕК+.
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в мире, украина, эр-рияд (город), россия
В мире, Украина, Эр-Рияд (город), Россия
21:49 28.12.2022 (обновлено: 21:50 28.12.2022)
Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине
Лавров поблагодарил главу саудовского МИД за поиск путей урегулирования проблем на Украине
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству Саудовской Аравии за готовность искать пути урегулирования связанных с Украиной проблем, сообщается на сайте российского ведомства.
"Лавров информировал Бен Фархана об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции. При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что стороны обсудили приоритетные вопросы развития взаимовыгодного разнопланового сотрудничества, причем отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате ОПЕК+.