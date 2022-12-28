https://ria.ru/20221228/uregulirovanie-1842050136.html

Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине

Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров поблагодарил Эр-Рияд за поиск путей урегулирования на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству Саудовской Аравии за готовность... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:49

2022-12-28T21:49

2022-12-28T21:50

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству Саудовской Аравии за готовность искать пути урегулирования связанных с Украиной проблем, сообщается на сайте российского ведомства."Лавров информировал Бен Фархана об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции. При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - говорится в сообщении.Также отмечается, что стороны обсудили приоритетные вопросы развития взаимовыгодного разнопланового сотрудничества, причем отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате ОПЕК+.

https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

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