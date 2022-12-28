https://ria.ru/20221228/turtsiya-1841991687.html
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 28.12.2022
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве
Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:43
2022-12-28T17:43
2022-12-28T17:48
турция
москва
в мире
хакан фидан
хулуси акар
россия
минобороны турции
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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве, проводят переговоры."Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации (MİT) Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, москва, в мире, хакан фидан, хулуси акар, россия, минобороны турции
Турция, Москва, В мире, Хакан Фидан, Хулуси Акар, Россия, Минобороны Турции
17:43 28.12.2022 (обновлено: 17:48 28.12.2022)
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве
Министр обороны Турции Акар и глава нацразведки Фидан проводят переговоры в Москве