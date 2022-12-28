https://ria.ru/20221228/turtsiya-1841991687.html

Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве

Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 28.12.2022

Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве

Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:43

2022-12-28T17:43

2022-12-28T17:48

турция

москва

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хакан фидан

хулуси акар

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минобороны турции

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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве, проводят переговоры."Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации (MİT) Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html

турция

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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