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Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 28.12.2022
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Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 28.12.2022
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве
Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:43
2022-12-28T17:48
турция
москва
в мире
хакан фидан
хулуси акар
россия
минобороны турции
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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве, проводят переговоры."Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации (MİT) Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч", - говорится в сообщении.
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турция, москва, в мире, хакан фидан, хулуси акар, россия, минобороны турции
Турция, Москва, В мире, Хакан Фидан, Хулуси Акар, Россия, Минобороны Турции
17:43 28.12.2022 (обновлено: 17:48 28.12.2022)
 
Главы Минобороны и нацразведки Турции проводят переговоры в Москве

Министр обороны Турции Акар и глава нацразведки Фидан проводят переговоры в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкое минобороны заявило, что министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве, проводят переговоры.
"Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации (MİT) Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 21:19
Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине, заявил Эрдоган
 
ТурцияМоскваВ миреХакан ФиданХулуси АкарРоссияМинобороны Турции
 
 
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