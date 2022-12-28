https://ria.ru/20221228/tekhsoprovozhdenie-1842498832.html

"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево

"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево - РИА Новости, 30.12.2022

"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") приступил к техническому сопровождению рейсов... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-28T15:57

2022-12-28T15:57

2022-12-30T15:58

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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") приступил к техническому сопровождению рейсов авиакомпании Oman Airв аэропорту Шереметьево.Для получения допуска на выполнение технического обслуживания самолетов с оманской регистрацией провайдер успешно прошел аудит авиационных властей Султаната Оман. В рамках сотрудничества с авиаперевозчиком провайдер обеспечивает оперативное техническое обслуживание воздушных судов Airbus A330 при выполнении рейсов в Москву.В дальнейшем "А-Техникс" намерен расширить допуск для выполнения технического сопровождения рейсов Oman Air, выполняемых на других типах самолетов.Oman Air является национальным авиаперевозчиком Султаната Оман. Флот компании насчитывает 51 воздушное судно, из которых 10 – Airbus A330. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 45 международным и внутренним направлениям."А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов."А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceoи SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы