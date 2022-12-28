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"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево - РИА Новости, 30.12.2022
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"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево
"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево - РИА Новости, 30.12.2022
"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") приступил к техническому сопровождению рейсов... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-28T15:57
2022-12-30T15:58
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") приступил к техническому сопровождению рейсов авиакомпании Oman Airв аэропорту Шереметьево.Для получения допуска на выполнение технического обслуживания самолетов с оманской регистрацией провайдер успешно прошел аудит авиационных властей Султаната Оман. В рамках сотрудничества с авиаперевозчиком провайдер обеспечивает оперативное техническое обслуживание воздушных судов Airbus A330 при выполнении рейсов в Москву.В дальнейшем "А-Техникс" намерен расширить допуск для выполнения технического сопровождения рейсов Oman Air, выполняемых на других типах самолетов.Oman Air является национальным авиаперевозчиком Султаната Оман. Флот компании насчитывает 51 воздушное судно, из которых 10 – Airbus A330. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 45 международным и внутренним направлениям."А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов."А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceoи SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы
15:57 28.12.2022 (обновлено: 15:58 30.12.2022)

"А-Техникс" приступил к техсопровождению рейсов Oman Air в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов ООО "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") приступил к техническому сопровождению рейсов авиакомпании Oman Airв аэропорту Шереметьево.
Для получения допуска на выполнение технического обслуживания самолетов с оманской регистрацией провайдер успешно прошел аудит авиационных властей Султаната Оман. В рамках сотрудничества с авиаперевозчиком провайдер обеспечивает оперативное техническое обслуживание воздушных судов Airbus A330 при выполнении рейсов в Москву.
В дальнейшем "А-Техникс" намерен расширить допуск для выполнения технического сопровождения рейсов Oman Air, выполняемых на других типах самолетов.
Oman Air является национальным авиаперевозчиком Султаната Оман. Флот компании насчитывает 51 воздушное судно, из которых 10 – Airbus A330. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 45 международным и внутренним направлениям.
"А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов.
"А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceoи SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.
Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
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