В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий желтый уровень террористической опасности до 11 января
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18.00 11 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов".
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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