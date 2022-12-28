https://ria.ru/20221228/sevastopol-1841829361.html

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.12.2022

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:42

2022-12-28T10:42

2022-12-28T10:42

севастополь

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города. "Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18.00 11 января 2023 года", - говорится в сообщении. Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов". В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20221228/merkel-1841789563.html

https://ria.ru/20221217/krym-1839347383.html

севастополь

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севастополь, россия, республика крым