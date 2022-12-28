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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.12.2022
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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.12.2022
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:42
2022-12-28T10:42
севастополь
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города. "Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18.00 11 января 2023 года", - говорится в сообщении. Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов". В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20221228/merkel-1841789563.html
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севастополь, россия, республика крым
Севастополь, Россия, Республика Крым
10:42 28.12.2022
 
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили высокий желтый уровень террористической опасности до 11 января

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января, сообщила пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18.00 11 января 2023 года", - говорится в сообщении.
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Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов".
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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