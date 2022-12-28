https://ria.ru/20221228/sertifikaty-1842047675.html

Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов

Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов - РИА Новости, 28.12.2022

Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов

Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, соответствующее постановление, подписанное... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:29

2022-12-28T21:29

2022-12-28T21:45

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.Кроме того устанавливается, что сроки проведения калибровок и проверок инструментов и оборудования иностранного производства, указанных в эксплуатационной документации гражданских воздушных судов, за исключением инструментов и оборудования, содержащегося в Государственном реестре средств измерений, переносятся на период после 31 декабря.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20221228/samolet-1842040424.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, михаил мишустин