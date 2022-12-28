https://ria.ru/20221228/sertifikaty-1842047675.html
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов - РИА Новости, 28.12.2022
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов
Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, соответствующее постановление, подписанное... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:29
2022-12-28T21:29
2022-12-28T21:45
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.Кроме того устанавливается, что сроки проведения калибровок и проверок инструментов и оборудования иностранного производства, указанных в эксплуатационной документации гражданских воздушных судов, за исключением инструментов и оборудования, содержащегося в Государственном реестре средств измерений, переносятся на период после 31 декабря.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20221228/samolet-1842040424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин
21:29 28.12.2022 (обновлено: 21:45 28.12.2022)
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до 2023 года
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале
правовой информации.
"Установить, что сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия с 1 марта по 31 декабря 2022 года", - говорится в постановлении.
Кроме того устанавливается, что сроки проведения калибровок и проверок инструментов и оборудования иностранного производства, указанных в эксплуатационной документации гражданских воздушных судов, за исключением инструментов и оборудования, содержащегося в Государственном реестре средств измерений, переносятся на период после 31 декабря.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.