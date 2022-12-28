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В Саранске открыли новую дорогу - РИА Новости, 28.12.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221228/saransk-1841961894.html
В Саранске открыли новую дорогу
В Саранске открыли новую дорогу - РИА Новости, 28.12.2022
В Саранске открыли новую дорогу
Новая дорога, открытая в Саранске, превратила Северный тупик в Северный проезд, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:36
2022-12-28T16:36
республика мордовия
жкх
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Новая дорога, открытая в Саранске, превратила Северный тупик в Северный проезд, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "В столице Мордовии построен ещё один долгожданный участок автодороги. Речь идет о завершении строительства проезжей части в промзоне, соединяющей "северный тупик" и северный обход Саранска. На территории северной промзоны расположено свыше 40 предприятий и организаций, где трудятся более 1,5 тысячи человек. По оценкам специалистов, в месяц северную промзону посещает около 25 тысяч единиц грузового, легкового транспорта и строительной техники. Отсутствие хорошей дороги было серьезным препятствием для развития", - говорится в сообщении. Представители бизнес-структур обратились к главе Мордовии с просьбой решить вопрос, и в 2022 году объект был включен в программу социально-экономического развития Мордовии. Распоряжением правительства России на строительство дороги в промзоне Саранска было выделено свыше 380 миллионов рублей. "Подрядная организация ООО "Мордовдорстрой" выполнила работы в рекордные сроки - за 2,5 месяца - при полном соблюдении технологических норм. Протяженность новой дороги составила 3,6 километра при двух полосах движения и ширине проезжей части в 7 метров. Предполагаемая нагрузка на автомобильную артерию приравнивает ее к дорогам высших категорий. Строительство этого участка не только дало прямой выезд на федеральную трассу "М-5 Урал", обеспечило транспортную доступность располагающихся здесь предприятий, но и разгрузило городские дороги", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов проехал по новой транспортной артерии и оценил качество выполненных работ. "Это крупная промышленная зона, новая дорога, безусловно, повлияет на инвестиционную привлекательность площадки. Главное - чтобы служила долго", - сказал руководитель республики. Отмечается что Северный проезд свяжет северную промзону с городской объездной дорогой, сократив протяженность маршрута до магистральных автодорог на 20%. Ежедневное ожидаемое количество пользователей новым объектом дорожной инфраструктуры с учётом посетителей предприятий и организаций сферы услуг составит около 2 тысяч человек. Подводя итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства республики за год, глава Мордовии отметил, что в Саранской городской агломерации отремонтировано 11 участков протяженностью более 13 километров. Также удалось отремонтировать свыше 50 километров трасс, входящих в опорную сеть региона. В 2023 году планируется построить и отремонтировать еще более 380 километров дорог в 47 населенных пунктах. Руководитель республики подчеркнул, что новые дороги должны быть безопасными, качественными и долговечными. Глава Мордовии поставил задачу оперативно завершить проведение конкурсных процедур на следующий строительный сезон, чтобы подрядчики заблаговременно начали подготовку, а специалисты приступили к работе сразу, как только позволит погода.
https://ria.ru/20221220/pomosch-1839959447.html
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жкх, артем здунов, саранск, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, ЖКХ, Артем Здунов, Саранск, Россия, Республика Мордовия
16:36 28.12.2022
 

В Саранске открыли новую дорогу

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Новая дорога, открытая в Саранске, превратила Северный тупик в Северный проезд, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"В столице Мордовии построен ещё один долгожданный участок автодороги. Речь идет о завершении строительства проезжей части в промзоне, соединяющей "северный тупик" и северный обход Саранска. На территории северной промзоны расположено свыше 40 предприятий и организаций, где трудятся более 1,5 тысячи человек. По оценкам специалистов, в месяц северную промзону посещает около 25 тысяч единиц грузового, легкового транспорта и строительной техники. Отсутствие хорошей дороги было серьезным препятствием для развития", - говорится в сообщении.
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Представители бизнес-структур обратились к главе Мордовии с просьбой решить вопрос, и в 2022 году объект был включен в программу социально-экономического развития Мордовии. Распоряжением правительства России на строительство дороги в промзоне Саранска было выделено свыше 380 миллионов рублей.
"Подрядная организация ООО "Мордовдорстрой" выполнила работы в рекордные сроки - за 2,5 месяца - при полном соблюдении технологических норм. Протяженность новой дороги составила 3,6 километра при двух полосах движения и ширине проезжей части в 7 метров. Предполагаемая нагрузка на автомобильную артерию приравнивает ее к дорогам высших категорий. Строительство этого участка не только дало прямой выезд на федеральную трассу "М-5 Урал", обеспечило транспортную доступность располагающихся здесь предприятий, но и разгрузило городские дороги", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии Артём Здунов проехал по новой транспортной артерии и оценил качество выполненных работ. "Это крупная промышленная зона, новая дорога, безусловно, повлияет на инвестиционную привлекательность площадки. Главное - чтобы служила долго", - сказал руководитель республики.
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Отмечается что Северный проезд свяжет северную промзону с городской объездной дорогой, сократив протяженность маршрута до магистральных автодорог на 20%. Ежедневное ожидаемое количество пользователей новым объектом дорожной инфраструктуры с учётом посетителей предприятий и организаций сферы услуг составит около 2 тысяч человек.
Подводя итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства республики за год, глава Мордовии отметил, что в Саранской городской агломерации отремонтировано 11 участков протяженностью более 13 километров. Также удалось отремонтировать свыше 50 километров трасс, входящих в опорную сеть региона. В 2023 году планируется построить и отремонтировать еще более 380 километров дорог в 47 населенных пунктах. Руководитель республики подчеркнул, что новые дороги должны быть безопасными, качественными и долговечными. Глава Мордовии поставил задачу оперативно завершить проведение конкурсных процедур на следующий строительный сезон, чтобы подрядчики заблаговременно начали подготовку, а специалисты приступили к работе сразу, как только позволит погода.
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Республика МордовияЖКХАртем ЗдуновСаранскРоссияРеспублика Мордовия
 
 
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