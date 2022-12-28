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Президент Грузии ушла от ответа на вопрос, помилует ли она Саакашвили - РИА Новости, 28.12.2022
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Президент Грузии ушла от ответа на вопрос, помилует ли она Саакашвили
Президент Грузии ушла от ответа на вопрос, помилует ли она Саакашвили - РИА Новости, 28.12.2022
Президент Грузии ушла от ответа на вопрос, помилует ли она Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о том, помилует ли она бывшего главу государства Михаила Саакашвили. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:55
2022-12-28T17:55
в мире
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о том, помилует ли она бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Ранее у ее резиденции прошла акция с требованием не допустить помилования находящегося в заключении Саакашвили. Зурабишвили неоднократно говорила, что никогда не помилует Саакашвили. Бывший президент на данный момент проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки. "На главный вопрос ответ будет дан тогда, когда будет дан", - сказала Зурабишвили на брифинге, отвечая на вопрос журналиста. Она добавила, что критикует действия некоторых участников состоявшейся у ее резиденции акции, так как многие из них пытаются оказать давление на президента. Зурабишвили заявила, что некоторые митингующие пытались ворваться в ее резиденцию. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Грузия
17:55 28.12.2022
 
Президент Грузии ушла от ответа на вопрос, помилует ли она Саакашвили

Зурабишвили не стала отвечать на вопрос о возможности помилования Саакашвили

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о том, помилует ли она бывшего главу государства Михаила Саакашвили.
Ранее у ее резиденции прошла акция с требованием не допустить помилования находящегося в заключении Саакашвили. Зурабишвили неоднократно говорила, что никогда не помилует Саакашвили. Бывший президент на данный момент проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки.
"На главный вопрос ответ будет дан тогда, когда будет дан", - сказала Зурабишвили на брифинге, отвечая на вопрос журналиста. Она добавила, что критикует действия некоторых участников состоявшейся у ее резиденции акции, так как многие из них пытаются оказать давление на президента. Зурабишвили заявила, что некоторые митингующие пытались ворваться в ее резиденцию.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили на экране монитора во время заседания суда в Тбилиси. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 12:45
Судья не разрешил Саакашвили выступить на украинском языке
 
В миреМихаил СаакашвилиСаломе ЗурабишвилиГрузия
 
 
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