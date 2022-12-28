https://ria.ru/20221228/saakashvili-1841954002.html
В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили
В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили - РИА Новости, 28.12.2022
В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили
Акция с требованием не допустить помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у президентской резиденции в Тбилиси, кадры транслируют... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:15
в мире
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Акция с требованием не допустить помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у президентской резиденции в Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили уверяла, что никогда не помилует Саакашвили. Экс-глава государства сейчас проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки. По данным грузинских ТВ, акцию проводят пострадавшие во время президентства Саакашвили граждане. Зурабишвили вышла к собравшимся и раскритиковала, что собравшиеся не протестовали во время правления Саакашвили, так как, по ее мнению, чувствовали себя комфортно на своих должностях. "Вы пришли сюда после слухов, распускаемых какими-то людьми. Но интересно, те люди, которые распускают слухи обо мне, - где они были в 2007 году, где они были, когда происходили трагедии времен Саакашвили? Где они были, когда я стояла на улице? Я скажу вам, где они были. Те, кто распространяют слухи сегодня, были либо в штабе Миши, либо занимали высокие посты", - уверена Зурабишвили. Участники акции заявили журналистам, что сочли обращение оскорблением. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841509967.html
https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840501800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, грузия, тбилиси
В мире, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Грузия, Тбилиси
В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили
Акция против помилования Саакашвили проходит у резиденции президента Грузии Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Акция с требованием не допустить помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у президентской резиденции в Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили
уверяла, что никогда не помилует Саакашвили. Экс-глава государства сейчас проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки.
По данным грузинских ТВ, акцию проводят пострадавшие во время президентства Саакашвили граждане. Зурабишвили вышла к собравшимся и раскритиковала, что собравшиеся не протестовали во время правления Саакашвили, так как, по ее мнению, чувствовали себя комфортно на своих должностях.
"Вы пришли сюда после слухов, распускаемых какими-то людьми. Но интересно, те люди, которые распускают слухи обо мне, - где они были в 2007 году, где они были, когда происходили трагедии времен Саакашвили? Где они были, когда я стояла на улице? Я скажу вам, где они были. Те, кто распространяют слухи сегодня, были либо в штабе Миши, либо занимали высокие посты", - уверена Зурабишвили.
Участники акции заявили журналистам, что сочли обращение оскорблением.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.