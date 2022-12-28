https://ria.ru/20221228/saakashvili-1841954002.html

В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили

В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили - РИА Новости, 28.12.2022

В Грузии проходит акция против помилования Саакашвили

Акция с требованием не допустить помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у президентской резиденции в Тбилиси, кадры транслируют... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:15

2022-12-28T16:15

2022-12-28T16:15

в мире

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Акция с требованием не допустить помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у президентской резиденции в Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили уверяла, что никогда не помилует Саакашвили. Экс-глава государства сейчас проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки. По данным грузинских ТВ, акцию проводят пострадавшие во время президентства Саакашвили граждане. Зурабишвили вышла к собравшимся и раскритиковала, что собравшиеся не протестовали во время правления Саакашвили, так как, по ее мнению, чувствовали себя комфортно на своих должностях. "Вы пришли сюда после слухов, распускаемых какими-то людьми. Но интересно, те люди, которые распускают слухи обо мне, - где они были в 2007 году, где они были, когда происходили трагедии времен Саакашвили? Где они были, когда я стояла на улице? Я скажу вам, где они были. Те, кто распространяют слухи сегодня, были либо в штабе Миши, либо занимали высокие посты", - уверена Зурабишвили. Участники акции заявили журналистам, что сочли обращение оскорблением. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221226/saakashvili-1841509967.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, грузия, тбилиси