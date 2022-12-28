В Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора
Арменпресс: в Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Эксплуатация рудника в Карабахе, из-за которого представляющиеся экологами граждане Азербайджана перекрыли Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией, приостановлена, передает армянское госагентство Арменпресс.
"Решено обратиться в международные организации, чтобы провести международную экологическую экспертизу, связанную с деятельностью компании Base Metals. Совместно с руководством компании принято решение о временной приостановке эксплуатации разрабатываемого ею рудника до завершения экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято, учитывая "созданную так называемыми "эко-активистами" соседней страны нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество".
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
23 декабря, 16:13Лавров прокомментировал переезд бизнесмена Варданяна в Карабах