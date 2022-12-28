https://ria.ru/20221228/rudnik-1842053163.html

В Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора

В Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора - РИА Новости, 28.12.2022

В Карабахе приостановили работу рудника из-за блокады Лачинского коридора

Эксплуатация рудника в Карабахе, из-за которого представляющиеся экологами граждане Азербайджана перекрыли Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:11

2022-12-28T22:11

2022-12-28T22:11

в мире

азербайджан

армения

россия

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Эксплуатация рудника в Карабахе, из-за которого представляющиеся экологами граждане Азербайджана перекрыли Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией, приостановлена, передает армянское госагентство Арменпресс. Отмечается, что такое решение принято, учитывая "созданную так называемыми "эко-активистами" соседней страны нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество". Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221223/vardanyan-1840888713.html

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в мире, азербайджан, армения, россия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе