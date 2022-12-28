В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии
Золотов и глава Чечни Кадыров открыли комплекс для сотрудников Росгвардии в Грозном
© Фото : РосгвардияДиректор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике
ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике.
Комплекс, построенный с применением инновационных технологий, включает в себя около тридцати сооружений, в которых на территории имеется все необходимое для подготовки личного состава, в том числе спортивный комплекс и стрелковый тир.
Вчера, 12:37Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью
"Архитектурное наследие Северного Кавказа – это родовые башни и крепости, которые на протяжении столетий олицетворяют неразрывную связь поколений горских народов, их постоянную готовность к защите родной земли. Не случайно именно сторожевая башня вайнахов стала одним из центральных элементов официального государственного символа Чеченской Республики. Каждый военный городок – это, по сути, крепость, стоящая на страже мира и спокойствия наших граждан, и сегодня, в городе Грозном, мы вводим в строй новый объект, который станет домом для республиканского Управления вневедомственной охраны и транспортного ОМОНа", - сказал Золотов в своем выступлении.
По его словам, за последние несколько лет построено или модернизированы пункты дислокации пяти военных городков и трех лабораторий диагностики новой коронавирусной инфекции, а в течение будущего года в строй намечено ввести еще восемь комплексов различного назначения.
В своем выступлении Кадыров отметил, что благодаря открытию комплекса сотрудники Росгвардии смогут выполнять свои служебные обязанности в хороших условиях.
"Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что для поддержания мира и стабильности нужны отлично подготовленные сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. И сегодня чеченские бойцы на Украине самоотверженно выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он.
Кадыров и Золотов вручили ордена и медали шестнадцати военнослужащим и сотрудникам территориального управления, отличившимся при выполнении воинского и служебного долга. Директор Росгвардии также вручил главе Чечни медаль "За боевое содружество".