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В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 28.12.2022
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В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии
В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 28.12.2022
В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:44
2022-12-28T14:44
виктор золотов
грозный
рамзан кадыров
северный кавказ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. Комплекс, построенный с применением инновационных технологий, включает в себя около тридцати сооружений, в которых на территории имеется все необходимое для подготовки личного состава, в том числе спортивный комплекс и стрелковый тир. "Архитектурное наследие Северного Кавказа – это родовые башни и крепости, которые на протяжении столетий олицетворяют неразрывную связь поколений горских народов, их постоянную готовность к защите родной земли. Не случайно именно сторожевая башня вайнахов стала одним из центральных элементов официального государственного символа Чеченской Республики. Каждый военный городок – это, по сути, крепость, стоящая на страже мира и спокойствия наших граждан, и сегодня, в городе Грозном, мы вводим в строй новый объект, который станет домом для республиканского Управления вневедомственной охраны и транспортного ОМОНа", - сказал Золотов в своем выступлении. По его словам, за последние несколько лет построено или модернизированы пункты дислокации пяти военных городков и трех лабораторий диагностики новой коронавирусной инфекции, а в течение будущего года в строй намечено ввести еще восемь комплексов различного назначения. В своем выступлении Кадыров отметил, что благодаря открытию комплекса сотрудники Росгвардии смогут выполнять свои служебные обязанности в хороших условиях. "Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что для поддержания мира и стабильности нужны отлично подготовленные сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. И сегодня чеченские бойцы на Украине самоотверженно выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он. Кадыров и Золотов вручили ордена и медали шестнадцати военнослужащим и сотрудникам территориального управления, отличившимся при выполнении воинского и служебного долга. Директор Росгвардии также вручил главе Чечни медаль "За боевое содружество".
https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841871213.html
https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html
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виктор золотов, грозный, рамзан кадыров, северный кавказ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, чеченская республика (чечня)
Виктор Золотов, Грозный, Рамзан Кадыров, Северный Кавказ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Чеченская республика (Чечня)
14:44 28.12.2022
 
В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии

Золотов и глава Чечни Кадыров открыли комплекс для сотрудников Росгвардии в Грозном

© Фото : РосгвардияДиректор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Росгвардия
Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике.
Комплекс, построенный с применением инновационных технологий, включает в себя около тридцати сооружений, в которых на территории имеется все необходимое для подготовки личного состава, в том числе спортивный комплекс и стрелковый тир.
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"Архитектурное наследие Северного Кавказа – это родовые башни и крепости, которые на протяжении столетий олицетворяют неразрывную связь поколений горских народов, их постоянную готовность к защите родной земли. Не случайно именно сторожевая башня вайнахов стала одним из центральных элементов официального государственного символа Чеченской Республики. Каждый военный городок – это, по сути, крепость, стоящая на страже мира и спокойствия наших граждан, и сегодня, в городе Грозном, мы вводим в строй новый объект, который станет домом для республиканского Управления вневедомственной охраны и транспортного ОМОНа", - сказал Золотов в своем выступлении.
По его словам, за последние несколько лет построено или модернизированы пункты дислокации пяти военных городков и трех лабораторий диагностики новой коронавирусной инфекции, а в течение будущего года в строй намечено ввести еще восемь комплексов различного назначения.
В своем выступлении Кадыров отметил, что благодаря открытию комплекса сотрудники Росгвардии смогут выполнять свои служебные обязанности в хороших условиях.
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"Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что для поддержания мира и стабильности нужны отлично подготовленные сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. И сегодня чеченские бойцы на Украине самоотверженно выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он.
Кадыров и Золотов вручили ордена и медали шестнадцати военнослужащим и сотрудникам территориального управления, отличившимся при выполнении воинского и служебного долга. Директор Росгвардии также вручил главе Чечни медаль "За боевое содружество".
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Виктор ЗолотовГрозныйРамзан КадыровСеверный КавказФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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