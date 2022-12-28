https://ria.ru/20221228/rosgvardiya-1841918498.html

В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии

В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 28.12.2022

В Грозном открыли комплекс для сотрудников Росгвардии

Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:44

2022-12-28T14:44

2022-12-28T14:44

виктор золотов

грозный

рамзан кадыров

северный кавказ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841917366_0:69:546:376_1920x0_80_0_0_25125324fc0b20e592dbf5f03da20908.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли комплекс зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. Комплекс, построенный с применением инновационных технологий, включает в себя около тридцати сооружений, в которых на территории имеется все необходимое для подготовки личного состава, в том числе спортивный комплекс и стрелковый тир. "Архитектурное наследие Северного Кавказа – это родовые башни и крепости, которые на протяжении столетий олицетворяют неразрывную связь поколений горских народов, их постоянную готовность к защите родной земли. Не случайно именно сторожевая башня вайнахов стала одним из центральных элементов официального государственного символа Чеченской Республики. Каждый военный городок – это, по сути, крепость, стоящая на страже мира и спокойствия наших граждан, и сегодня, в городе Грозном, мы вводим в строй новый объект, который станет домом для республиканского Управления вневедомственной охраны и транспортного ОМОНа", - сказал Золотов в своем выступлении. По его словам, за последние несколько лет построено или модернизированы пункты дислокации пяти военных городков и трех лабораторий диагностики новой коронавирусной инфекции, а в течение будущего года в строй намечено ввести еще восемь комплексов различного назначения. В своем выступлении Кадыров отметил, что благодаря открытию комплекса сотрудники Росгвардии смогут выполнять свои служебные обязанности в хороших условиях. "Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что для поддержания мира и стабильности нужны отлично подготовленные сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. И сегодня чеченские бойцы на Украине самоотверженно выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он. Кадыров и Золотов вручили ордена и медали шестнадцати военнослужащим и сотрудникам территориального управления, отличившимся при выполнении воинского и служебного долга. Директор Росгвардии также вручил главе Чечни медаль "За боевое содружество".

https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841871213.html

https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html

https://ria.ru/20221228/kadyrov-1841788100.html

грозный

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор золотов, грозный, рамзан кадыров, северный кавказ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, чеченская республика (чечня)