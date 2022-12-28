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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену - РИА Новости, 28.12.2022
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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену - РИА Новости, 28.12.2022
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену
Суд приговорил жителя Ростовской области к девяти годам колонии за то, что он бросил головой в бетонную стену своего 8-месячного ребенка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:26
2022-12-28T17:26
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к девяти годам колонии за то, что он бросил головой в бетонную стену своего 8-месячного ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Суд установил, что в октябре 2021 года пьяный мужчина в ходе ссоры со своей 18-летней сожительницей выхватил из ее рук 8-месячного ребенка и с силой бросил его головой о бетонную стену, нанеся ребенку тяжелые травмы. После совершения преступления злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательств, собранных следователями СУСК РФ по Ростовской области, оказалось достаточно для вынесения приговора в отношении 24-летнего мужчины. Суд признал его виновным в совершении преступления, которое квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в СУСК.
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ростов-на-Дону
17:26 28.12.2022
 
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену

Житель Ростовской области, бросивший младенца головой в стену, получил девять лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к девяти годам колонии за то, что он бросил головой в бетонную стену своего 8-месячного ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Суд установил, что в октябре 2021 года пьяный мужчина в ходе ссоры со своей 18-летней сожительницей выхватил из ее рук 8-месячного ребенка и с силой бросил его головой о бетонную стену, нанеся ребенку тяжелые травмы. После совершения преступления злоумышленник был задержан.
По ходатайству следователя в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательств, собранных следователями СУСК РФ по Ростовской области, оказалось достаточно для вынесения приговора в отношении 24-летнего мужчины.
Суд признал его виновным в совершении преступления, которое квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в СУСК.
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ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ростов-на-Дону
 
 
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