https://ria.ru/20221228/prigovor-1841984432.html

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену - РИА Новости, 28.12.2022

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, бросившему младенца в стену

Суд приговорил жителя Ростовской области к девяти годам колонии за то, что он бросил головой в бетонную стену своего 8-месячного ребенка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:26

2022-12-28T17:26

2022-12-28T17:26

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к девяти годам колонии за то, что он бросил головой в бетонную стену своего 8-месячного ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Суд установил, что в октябре 2021 года пьяный мужчина в ходе ссоры со своей 18-летней сожительницей выхватил из ее рук 8-месячного ребенка и с силой бросил его головой о бетонную стену, нанеся ребенку тяжелые травмы. После совершения преступления злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательств, собранных следователями СУСК РФ по Ростовской области, оказалось достаточно для вынесения приговора в отношении 24-летнего мужчины. Суд признал его виновным в совершении преступления, которое квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20220908/rebenok-1815429391.html

ростовская область

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону