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Защита обжаловала приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 28.12.2022
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Защита обжаловала приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф
Защита обжаловала приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 28.12.2022
Защита обжаловала приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф
Подана апелляция на решение суда по делу 97-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф, которую ранее признали причастной к убийствам в более чем 10 тысячах... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:14
2022-12-28T14:14
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Подана апелляция на решение суда по делу 97-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф, которую ранее признали причастной к убийствам в более чем 10 тысячах случаев и приговорили к условному сроку, сообщил в среду земельный суд города Итцехо. Ранее земельный суд в немецком городе Итцехо признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф, причастной к убийствам в более чем 10 тысячах случаев и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия. "Защита и соистец подали апелляцию в Федеральный верховный суд Германии на приговор окружного суда Итцехо от 20 декабря 2022 года в отношении бывшей государственной служащей концлагеря Штутгоф", - говорится в сообщении земельного суда. Тем самым, условный приговор пока не вступает в силу, добавили в пресс-службе суда. Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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в мире, германия, польша
В мире, Германия, Польша
14:14 28.12.2022
 
Защита обжаловала приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф

Защита подала апелляцию на приговор 97-летней экс-секретарше концлагеря Штутгоф

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Подана апелляция на решение суда по делу 97-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф, которую ранее признали причастной к убийствам в более чем 10 тысячах случаев и приговорили к условному сроку, сообщил в среду земельный суд города Итцехо.
Ранее земельный суд в немецком городе Итцехо признал 97-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф, причастной к убийствам в более чем 10 тысячах случаев и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия.
"Защита и соистец подали апелляцию в Федеральный верховный суд Германии на приговор окружного суда Итцехо от 20 декабря 2022 года в отношении бывшей государственной служащей концлагеря Штутгоф", - говорится в сообщении земельного суда.
Тем самым, условный приговор пока не вступает в силу, добавили в пресс-службе суда.
Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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