Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции" - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/ponyatie-1842059616.html
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции"
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции" - РИА Новости, 28.12.2022
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции"
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции", соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:02
2022-12-28T23:02
жилье
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_ee70d3b57dea20dfec2da68fe319f2e5.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции", соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проект... направлен на уточнение понятия "зоологические коллекции", законодательного регулирования ведения реестра зоологических коллекций, наделения правительства Российской Федерации полномочием по определению федерального органа исполнительной власти, ответственного за утверждение порядка ведения реестра зоологических коллекций, его формы, а также порядка вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как отмечают авторы законопроекта, к зоологическим коллекциям относятся систематизированные собрания, имеющие научное, культурное или иное особо ценное значение. Включение таких коллекций в реестр зоологических коллекций осуществляется экспертной группой, состав которой утверждается Росприроднадзором. "Создание и ведение реестра зоологических коллекций будет осуществляется уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете", - добавляется в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20221215/koshka-1838880976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_46fc9105cf11284525404357299d5b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф
Жилье, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Госдума РФ
23:02 28.12.2022
 
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции"

В Госдуму внесли проект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции", соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проект... направлен на уточнение понятия "зоологические коллекции", законодательного регулирования ведения реестра зоологических коллекций, наделения правительства Российской Федерации полномочием по определению федерального органа исполнительной власти, ответственного за утверждение порядка ведения реестра зоологических коллекций, его формы, а также порядка вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как отмечают авторы законопроекта, к зоологическим коллекциям относятся систематизированные собрания, имеющие научное, культурное или иное особо ценное значение.
Включение таких коллекций в реестр зоологических коллекций осуществляется экспертной группой, состав которой утверждается Росприроднадзором.
"Создание и ведение реестра зоологических коллекций будет осуществляется уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете", - добавляется в пояснительной записке к проекту.
Кошка с игрушкой - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:46
Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным
 
ЖильеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала