https://ria.ru/20221228/ponyatie-1842059616.html

В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции"

В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции" - РИА Новости, 28.12.2022

В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "зоологические коллекции"

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции", соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:02

2022-12-28T23:02

2022-12-28T23:02

жилье

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому уточняется понятие "зоологические коллекции", соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проект... направлен на уточнение понятия "зоологические коллекции", законодательного регулирования ведения реестра зоологических коллекций, наделения правительства Российской Федерации полномочием по определению федерального органа исполнительной власти, ответственного за утверждение порядка ведения реестра зоологических коллекций, его формы, а также порядка вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как отмечают авторы законопроекта, к зоологическим коллекциям относятся систематизированные собрания, имеющие научное, культурное или иное особо ценное значение. Включение таких коллекций в реестр зоологических коллекций осуществляется экспертной группой, состав которой утверждается Росприроднадзором. "Создание и ведение реестра зоологических коллекций будет осуществляется уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете", - добавляется в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221215/koshka-1838880976.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф