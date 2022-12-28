https://ria.ru/20221228/pogranzastava-1842041153.html

Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022

Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной, сообщается в среду на сайте государственного... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:32

2022-12-28T20:32

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной, сообщается в среду на сайте государственного пограничного комитета республики. "Модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" открыли 28 декабря в Добрушском районе (гомельская область). В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко", - говорится в сообщении. Руководитель пограничного ведомства в своем выступлении отметил, что органы пограничной службы в тесном взаимодействии с другими республиканскими органами государственного управления решают целый комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности нашей страны. При этом, по его словам, особое внимание уделяется обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры. Согласно сообщению, подразделение расположено в одноименном населенном пункте Добрушского района и охраняет около 15 километров сухопутной границы с Украиной. На участке ответственности пограничной заставы у стыка границ Белоруссии, России и Украины расположен международный автодорожный пункт пропуска Веселовка. Участок государственной границы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой "Ворон", многими другими техническими средствами охраны границы и элементами пограничной инфраструктуры. Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи. По данным комитета, за последние три года на участке ответственности подразделения границы было задержано более 20 нарушителей законодательства Белоруссии. Белоруссия в последние годы ведет планомерную работу по усилению охраны границы с Украиной, в том числе вводит новые и модернизирует существующие объекты пограничной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html

https://ria.ru/20221120/granitsa-1832949497.html

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