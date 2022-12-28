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Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022
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Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной
Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022
Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной
Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной, сообщается в среду на сайте государственного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:32
2022-12-28T20:33
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной, сообщается в среду на сайте государственного пограничного комитета республики. "Модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" открыли 28 декабря в Добрушском районе (гомельская область). В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко", - говорится в сообщении. Руководитель пограничного ведомства в своем выступлении отметил, что органы пограничной службы в тесном взаимодействии с другими республиканскими органами государственного управления решают целый комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности нашей страны. При этом, по его словам, особое внимание уделяется обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры. Согласно сообщению, подразделение расположено в одноименном населенном пункте Добрушского района и охраняет около 15 километров сухопутной границы с Украиной. На участке ответственности пограничной заставы у стыка границ Белоруссии, России и Украины расположен международный автодорожный пункт пропуска Веселовка. Участок государственной границы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой "Ворон", многими другими техническими средствами охраны границы и элементами пограничной инфраструктуры. Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи. По данным комитета, за последние три года на участке ответственности подразделения границы было задержано более 20 нарушителей законодательства Белоруссии. Белоруссия в последние годы ведет планомерную работу по усилению охраны границы с Украиной, в том числе вводит новые и модернизирует существующие объекты пограничной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html
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в мире, белоруссия, украина, россия
В мире, Белоруссия, Украина, Россия
20:32 28.12.2022 (обновлено: 20:33 28.12.2022)
 
Белоруссия открыла модернизированную погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс погранзаставы на границе с Украиной

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramПредседатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо открыл обновленный комплекс погранзаставы "Круговец-Калинино"
Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо открыл обновленный комплекс погранзаставы Круговец-Калинино - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо открыл обновленный комплекс погранзаставы "Круговец-Калинино"
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Белоруссия ввела в строй модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" на границе с Украиной, сообщается в среду на сайте государственного пограничного комитета республики.
"Модернизированный комплекс пограничной заставы "Круговец-Калинино" открыли 28 декабря в Добрушском районе (гомельская область). В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко", - говорится в сообщении.
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Руководитель пограничного ведомства в своем выступлении отметил, что органы пограничной службы в тесном взаимодействии с другими республиканскими органами государственного управления решают целый комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности нашей страны. При этом, по его словам, особое внимание уделяется обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры.
Согласно сообщению, подразделение расположено в одноименном населенном пункте Добрушского района и охраняет около 15 километров сухопутной границы с Украиной. На участке ответственности пограничной заставы у стыка границ Белоруссии, России и Украины расположен международный автодорожный пункт пропуска Веселовка. Участок государственной границы оборудован рубежом охраны, волоконно-оптической системой "Ворон", многими другими техническими средствами охраны границы и элементами пограничной инфраструктуры. Кроме того, подразделение оснащено современной автомобильной техникой, приборами наблюдения и ночного видения, тепловизорами, современными средствами связи.
По данным комитета, за последние три года на участке ответственности подразделения границы было задержано более 20 нарушителей законодательства Белоруссии.
Белоруссия в последние годы ведет планомерную работу по усилению охраны границы с Украиной, в том числе вводит новые и модернизирует существующие объекты пограничной инфраструктуры.
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