https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html

Минцифры хочет расширить список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры хочет расширить список IT-специальностей для отсрочки от призыва - РИА Новости, 28.12.2022

Минцифры хочет расширить список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры России собирается поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:23

2022-12-28T18:23

2022-12-28T20:06

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

максут шадаев

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минцифры России собирается поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.Он напомнил, что по срочной службе сейчас действуют жесткие нормативные акты - указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 специальностей, дающих право оформить отсрочку."Очень многих волнует вопрос, можно ли будет расширить список специальностей для срочной службы, приравняв его к тому списку специальностей, который у нас действовал на момент частичной мобилизации. ... Но при этом в рамках работы по списку специальностей ..., мы поняли, что есть ряд специальностей, технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем", - сказал глава Минцифры.По словам Шадаева, подача заявлений на отсрочку от срочной службы будет открыта 23 января. Кроме того, сотрудник теперь сможет самостоятельно подать заявление - ему не придется предоставлять документы начальству.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А уже в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, владимир путин, сергей шойгу