https://ria.ru/20221228/nilov-1841797054.html

В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми

В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми - РИА Новости, 28.12.2022

В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми

Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком, эти деньги пошли бы в экономику, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T06:29

2022-12-28T06:29

2022-12-28T06:31

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком, эти деньги пошли бы в экономику, считает глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. "Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", - сказал он РИА Новости. По словам парламентария, также есть семьи с детьми, которые в таких выплатах не нуждаются. Он добавил, что в любом случае эти средства пойдут в экономику. "Другое дело, что у нас есть семьи, где явно эти средства не нужны, и это все делается в проактивном режиме, и от них они отказываться не будут… Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо. Тем более что эти деньги пошли бы реально в экономику", - добавил он.

https://ria.ru/20221207/vyplaty-1836880265.html

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ярослав нилов, госдума рф