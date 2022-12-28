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В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми - РИА Новости, 28.12.2022
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В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми
В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми - РИА Новости, 28.12.2022
В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми
Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком, эти деньги пошли бы в экономику, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T06:29
2022-12-28T06:31
ярослав нилов
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком, эти деньги пошли бы в экономику, считает глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. "Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", - сказал он РИА Новости. По словам парламентария, также есть семьи с детьми, которые в таких выплатах не нуждаются. Он добавил, что в любом случае эти средства пойдут в экономику. "Другое дело, что у нас есть семьи, где явно эти средства не нужны, и это все делается в проактивном режиме, и от них они отказываться не будут… Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо. Тем более что эти деньги пошли бы реально в экономику", - добавил он.
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ярослав нилов, госдума рф
Ярослав Нилов, Госдума РФ
06:29 28.12.2022 (обновлено: 06:31 28.12.2022)
 
В Госдуме назвали хорошей идеей предновогоднюю выплату семьям с детьми

Депутат Нилов: денежная выплата семьям с детьми перед Новым годом была бы хорошим подарком

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком, эти деньги пошли бы в экономику, считает глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
"Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", - сказал он РИА Новости.
По словам парламентария, также есть семьи с детьми, которые в таких выплатах не нуждаются. Он добавил, что в любом случае эти средства пойдут в экономику.
"Другое дело, что у нас есть семьи, где явно эти средства не нужны, и это все делается в проактивном режиме, и от них они отказываться не будут… Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо. Тем более что эти деньги пошли бы реально в экономику", - добавил он.
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:45
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате
 
Ярослав НиловГосдума РФ
 
 
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