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Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката - РИА Новости, 28.12.2022
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Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката
Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката - РИА Новости, 28.12.2022
Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката
Басманный суд Москвы сегодня провел первое заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*, в отсутствие... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:11
2022-12-28T16:11
происшествия
александр невзоров
россия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня провел первое заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*, в отсутствие подсудимого и его адвоката продлилось оно недолго, сообщили РИА Новости в суде. Слушание прошло без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представлял адвокат по назначению. Защитник возражал против проведения заседания, так как в материалах отсутствовала информация о розыскных мероприятиях в отношении журналиста. Вскоре слушание было отложено из-за занятости адвоката в другом деле. "Судебное заседание отложено на 11 января", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram**, Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ. Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221228/oxxxymiron-1841864207.html
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происшествия, александр невзоров, россия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Александр Невзоров, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ
16:11 28.12.2022
 
Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката

Суд в Москве провел первое заседание по делу против Невзорова о дискредитации армии

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров*
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня провел первое заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*, в отсутствие подсудимого и его адвоката продлилось оно недолго, сообщили РИА Новости в суде.
Слушание прошло без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представлял адвокат по назначению. Защитник возражал против проведения заседания, так как в материалах отсутствовала информация о розыскных мероприятиях в отношении журналиста. Вскоре слушание было отложено из-за занятости адвоката в другом деле.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 12:23
Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron* призывы к сепаратизму
"Судебное заседание отложено на 11 января", - рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram**, Telegram и YouTube публикации и видеоролики.
В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.
Юлия Галямина* - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 19:01
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 13:36
Яшина* привезли в СИЗО в Ижевске
 
ПроисшествияАлександр НевзоровРоссияМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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