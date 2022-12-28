https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html

Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката

Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката - РИА Новости, 28.12.2022

Суд начал слушать дело Невзорова* без него самого и адвоката

Басманный суд Москвы сегодня провел первое заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*, в отсутствие... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:11

2022-12-28T16:11

2022-12-28T16:11

происшествия

александр невзоров

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы сегодня провел первое заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*, в отсутствие подсудимого и его адвоката продлилось оно недолго, сообщили РИА Новости в суде. Слушание прошло без обвиняемого и даже его адвоката, интересы Невзорова* представлял адвокат по назначению. Защитник возражал против проведения заседания, так как в материалах отсутствовала информация о розыскных мероприятиях в отношении журналиста. Вскоре слушание было отложено из-за занятости адвоката в другом деле. "Судебное заседание отложено на 11 января", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в Instagram**, Telegram и YouTube публикации и видеоролики. В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ. Невзоров* скрылся от следствия, и 29 апреля следствие инициировало его объявление в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр невзоров, россия, москва, вооруженные силы рф