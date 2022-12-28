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Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности - РИА Новости, 28.12.2022
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Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности
Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности - РИА Новости, 28.12.2022
Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности
Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:32
2022-12-28T15:38
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь к сегодняшней повестке - мы обсудим стратегию развития металлургической промышленности. Более подробно о ее основных направлениях говорили на оперативном совещании с вице-премьерами. Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения, как в макроэкономике, так и, соответственно, на мировых рынках черных и цветных металлов", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду. В новых условиях, добавил он, "крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования"."Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий. Прошу министерство промышленности и торговли как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии, ну и, конечно, подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Правительство РФ
15:32 28.12.2022 (обновлено: 15:38 28.12.2022)
 
Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности

Премьер Мишустин заявил о важности усиления независимости металлургической промышленности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКрасноярский металлургический завод
Красноярский металлургический завод - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Красноярский металлургический завод . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь к сегодняшней повестке - мы обсудим стратегию развития металлургической промышленности. Более подробно о ее основных направлениях говорили на оперативном совещании с вице-премьерами. Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения, как в макроэкономике, так и, соответственно, на мировых рынках черных и цветных металлов", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
В новых условиях, добавил он, "крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования".
"Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий. Прошу министерство промышленности и торговли как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии, ну и, конечно, подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
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