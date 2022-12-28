https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841936979.html

Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности

Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности - РИА Новости, 28.12.2022

Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности

Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:32

2022-12-28T15:32

2022-12-28T15:38

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия развития металлургической промышленности учитывает все изменения в макроэкономике, важно усилить независимость отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь к сегодняшней повестке - мы обсудим стратегию развития металлургической промышленности. Более подробно о ее основных направлениях говорили на оперативном совещании с вице-премьерами. Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения, как в макроэкономике, так и, соответственно, на мировых рынках черных и цветных металлов", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду. В новых условиях, добавил он, "крайне важно усилить независимость отрасли в отношении сырья, его переработки, а также всех нужных технологий и оборудования"."Особое внимание будем уделять расширению сбыта услуг и продукции отечественных предприятий. Прошу министерство промышленности и торговли как можно быстрее принять все необходимые решения для обеспечения реализации стратегии, ну и, конечно, подготовить, что очень важно, перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии, которые позволят достичь технологического суверенитета в этой отрасли", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841850987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф