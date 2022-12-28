https://ria.ru/20221228/maski-1841606727.html

В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску

В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску - РИА Новости, 28.12.2022

В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску

Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T06:05

2022-12-28T06:05

2022-12-28T06:05

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

китай

кипр

канарские острова

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655323_0:129:2472:1519_1920x0_80_0_0_135eae2213acc7dfb7641c1da6edd323.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР.Из европейских государств средства защиты обязательны в общественном транспорте Кипра, Канарских островов и юга Испании, Вены (Австрия) и двух регионов Германии — Саксонии и Баварии. Причем необходим определенный класс защиты — FFP-2.В Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае (включая Гонконг) по-прежнему нужно использовать маски во всех закрытых помещениях.В некоторых государствах, как, например, Япония, носить их необязательно, но жители все равно ходят в них — по собственному желанию. Такая же ситуация складывается и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк.На фоне всплеска заболеваемости в Китае страны постепенно начали снова ужесточать антиковидные требования, отмечают в АТОР. Бразилия вернулась к масочному режиму в аэропортах и на авиарейсах, а в Индии недавно возобновили выборочное тестирование пассажиров по прилете. Также при посещении некоторых общественных мест, в том числе Тадж-Махала, снова начали спрашивать отрицательные тесты или сертификаты о вакцинации.

https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html

китай

кипр

канарские острова

вьетнам

сингапур

малайзия

сша

австрия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, китай, кипр, канарские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), вьетнам, сингапур, малайзия, сша, австрия, германия