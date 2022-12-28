https://ria.ru/20221228/maski-1841606727.html
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску - РИА Новости, 28.12.2022
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску
Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T06:05
2022-12-28T06:05
2022-12-28T06:05
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кипр
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР.Из европейских государств средства защиты обязательны в общественном транспорте Кипра, Канарских островов и юга Испании, Вены (Австрия) и двух регионов Германии — Саксонии и Баварии. Причем необходим определенный класс защиты — FFP-2.В Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае (включая Гонконг) по-прежнему нужно использовать маски во всех закрытых помещениях.В некоторых государствах, как, например, Япония, носить их необязательно, но жители все равно ходят в них — по собственному желанию. Такая же ситуация складывается и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк.На фоне всплеска заболеваемости в Китае страны постепенно начали снова ужесточать антиковидные требования, отмечают в АТОР. Бразилия вернулась к масочному режиму в аэропортах и на авиарейсах, а в Индии недавно возобновили выборочное тестирование пассажиров по прилете. Также при посещении некоторых общественных мест, в том числе Тадж-Махала, снова начали спрашивать отрицательные тесты или сертификаты о вакцинации.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html
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РИА Новости
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В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску