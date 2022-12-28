Рейтинг@Mail.ru
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221228/maski-1841606727.html
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску - РИА Новости, 28.12.2022
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску
Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T06:05
2022-12-28T06:05
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
китай
кипр
канарские острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655323_0:129:2472:1519_1920x0_80_0_0_135eae2213acc7dfb7641c1da6edd323.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР.Из европейских государств средства защиты обязательны в общественном транспорте Кипра, Канарских островов и юга Испании, Вены (Австрия) и двух регионов Германии — Саксонии и Баварии. Причем необходим определенный класс защиты — FFP-2.В Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае (включая Гонконг) по-прежнему нужно использовать маски во всех закрытых помещениях.В некоторых государствах, как, например, Япония, носить их необязательно, но жители все равно ходят в них — по собственному желанию. Такая же ситуация складывается и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк.На фоне всплеска заболеваемости в Китае страны постепенно начали снова ужесточать антиковидные требования, отмечают в АТОР. Бразилия вернулась к масочному режиму в аэропортах и на авиарейсах, а в Индии недавно возобновили выборочное тестирование пассажиров по прилете. Также при посещении некоторых общественных мест, в том числе Тадж-Махала, снова начали спрашивать отрицательные тесты или сертификаты о вакцинации.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html
китай
кипр
канарские острова
вьетнам
сингапур
малайзия
сша
австрия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655323_137:0:2333:1647_1920x0_80_0_0_399c445a466eda440c64095d73ef1232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, китай, кипр, канарские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), вьетнам, сингапур, малайзия, сша, австрия, германия
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Китай, Кипр, Канарские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Вьетнам, Сингапур, Малайзия, США, Австрия, Германия
06:05 28.12.2022
 
В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску

В АТОР назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в медиабанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых до сих пор нужно носить маску, сообщает АТОР.
Из европейских государств средства защиты обязательны в общественном транспорте Кипра, Канарских островов и юга Испании, Вены (Австрия) и двух регионов Германии — Саксонии и Баварии. Причем необходим определенный класс защиты — FFP-2.
В Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае (включая Гонконг) по-прежнему нужно использовать маски во всех закрытых помещениях.
В некоторых государствах, как, например, Япония, носить их необязательно, но жители все равно ходят в них — по собственному желанию. Такая же ситуация складывается и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк.
На фоне всплеска заболеваемости в Китае страны постепенно начали снова ужесточать антиковидные требования, отмечают в АТОР. Бразилия вернулась к масочному режиму в аэропортах и на авиарейсах, а в Индии недавно возобновили выборочное тестирование пассажиров по прилете. Также при посещении некоторых общественных мест, в том числе Тадж-Махала, снова начали спрашивать отрицательные тесты или сертификаты о вакцинации.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 17:44Туризм
В Китае назвали дату открытия границ для туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмКитайКипрКанарские островаАссоциация туроператоров России (АТОР)ВьетнамСингапурМалайзияСШААвстрияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала