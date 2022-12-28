21:19 28.12.2022 (обновлено: 22:26 28.12.2022)
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады
Президент Вучич призвал сербов в Косово завершить акции против самопровозглашенных властей
Президент Республики Сербия Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косово и убрать баррикады, приводит слова директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве страны Петара Петковича Рейтер.
"Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться", — цитирует сербского чиновника агентство.
Петкович отметил, что сербские власти получили гарантии и от Сил безопасности Косово. Они пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
Вучич вечером в среду проведет встречу с представителями сербов Косово и сообщит, будут ли разобраны баррикады, добавил чиновник.
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В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.