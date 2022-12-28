https://ria.ru/20221228/izbienie-1842058063.html

В Нижегородской области возбудили дело после избиения школьника чужим отцом

В Нижегородской области возбудили дело после избиения школьника чужим отцом - РИА Новости, 28.12.2022

В Нижегородской области возбудили дело после избиения школьника чужим отцом

Уголовное дело об угрозе убийством возбудили в Нижегородской области в отношении мужчины, избившего девятиклассника, который подрался с его сыном, сообщили... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:55

2022-12-28T22:55

2022-12-28T22:55

происшествия

нижегородская область

россия

кстово

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбудили в Нижегородской области в отношении мужчины, избившего девятиклассника, который подрался с его сыном, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как родители ученика школы в Кстово (Нижегородская область) напали на девятиклассника, с которым поссорился их сын. Отец на глазах у других ребят несколько раз ударил мальчика по голове, а мать нецензурно угрожала ему по телефону. Все это одноклассники избитого подростка сняли на мобильный телефон. "По инциденту с применением насилия в отношении несовершеннолетнего в одной из школ Кстовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) в отношении 44-летнего местного жителя", - сообщили в региональном управлении МВД. Ранее председатель СК России поручил доложить об установлении обстоятельств причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Нижегородской области.

https://ria.ru/20221223/elka-1840896816.html

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нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, россия, кстово, следственный комитет россии (ск рф)