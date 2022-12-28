https://ria.ru/20221228/inoagenty-1841902540.html

Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры

Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры - РИА Новости, 28.12.2022

Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:06

2022-12-28T14:06

2022-12-28T14:06

владимир путин

россия

политика

иноагенты

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на этой службе, если оно имеет статус иностранного агента. Эта норма внесена в закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, начале предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности.

https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, иноагенты