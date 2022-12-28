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Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры - РИА Новости, 28.12.2022
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:06
2022-12-28T14:06
владимир путин
россия
политика
иноагенты
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на этой службе, если оно имеет статус иностранного агента. Эта норма внесена в закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, начале предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности.
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владимир путин, россия, политика, иноагенты
Владимир Путин, Россия, Политика, иноагенты
14:06 28.12.2022
 
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры

Путин подписал закон о запрете иноагентам работать в органах прокуратуры

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на этой службе, если оно имеет статус иностранного агента.
Эта норма внесена в закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, начале предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности.
Юлия Галямина* - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 19:01
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
 
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