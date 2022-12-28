https://ria.ru/20221228/inoagenty-1841902540.html
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры - РИА Новости, 28.12.2022
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:06
2022-12-28T14:06
2022-12-28T14:06
владимир путин
россия
политика
иноагенты
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам работать в органах прокуратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на этой службе, если оно имеет статус иностранного агента. Эта норма внесена в закон о продлении сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, начале предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности.
https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, иноагенты
Владимир Путин, Россия, Политика, иноагенты
Путин запретил иноагентам работать в органах прокуратуры
Путин подписал закон о запрете иноагентам работать в органах прокуратуры