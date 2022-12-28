https://ria.ru/20221228/geroi-1841829504.html
Турчак рассказал о "партах героев" в российских школах
Турчак рассказал о "партах героев" в российских школах - РИА Новости, 28.12.2022
Турчак рассказал о "партах героев" в российских школах
Более 10 тысяч "парт героев" установлены в российских школах в рамках одноименного проекта, реализуемого "Единой Россией" совместно с Минпросвещения РФ, заявил... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:43
2022-12-28T10:43
2022-12-28T10:43
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч "парт героев" установлены в российских школах в рамках одноименного проекта, реализуемого "Единой Россией" совместно с Минпросвещения РФ, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. "Также необходимо продолжить наш общий с Министерством просвещения проект "Парты героев", который на сегодняшний день реализован уже в более чем 10 тысяч российских школ", - сказал Турчак на совещании по по программе капремонта школ. Он также предложил в рамках реализации программы капремонта школ уделять внимание оснащению залов для занятий самбо. "С участием "Единой России, с участием Федерации самбо России. Все, что касается необходимой инфраструктуры, наполнения этих залов, ковров, формы, подготовки тренерского состава мы берём на себя. Также можно использовать с этой целью и нашу программу по ремонту спортзалов в сельских школах", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, андрей турчак, россия, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Образование - Общество, Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Турчак рассказал о "партах героев" в российских школах
Турчак рассказал, что в российских школах установили больше десяти тысяч "парт героев"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч "парт героев" установлены в российских школах в рамках одноименного проекта, реализуемого "Единой Россией" совместно с Минпросвещения РФ, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Также необходимо продолжить наш общий с Министерством просвещения проект "Парты героев", который на сегодняшний день реализован уже в более чем 10 тысяч российских школ", - сказал Турчак на совещании по по программе капремонта школ.
Он также предложил в рамках реализации программы капремонта школ уделять внимание оснащению залов для занятий самбо.
"С участием "Единой России, с участием Федерации самбо России. Все, что касается необходимой инфраструктуры, наполнения этих залов, ковров, формы, подготовки тренерского состава мы берём на себя. Также можно использовать с этой целью и нашу программу по ремонту спортзалов в сельских школах", - подчеркнул политик.