https://ria.ru/20221228/genkonsulstvo-1841880027.html

В Гродно открылось генконсульство России

В Гродно открылось генконсульство России - РИА Новости, 28.12.2022

В Гродно открылось генконсульство России

Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду, передает корреспондент... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:04

2022-12-28T13:04

2022-12-28T13:04

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ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду, передает корреспондент РИА Новости. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти."Отмечу, что вопрос об открытии генконсульства в Гродно был решён в рекордно короткие сроки. В этом – большая заслуга наших белорусских друзей и одновременно свидетельство нашей общей заинтересованности в упрочении двусторонних связей", - сказал глава российской дипмиссии по случаю церемонии поднятия флага в Генеральном консульстве РФ в Гродно в среду.От имени правительства РФ Грызлов поблагодарил белорусские власти, в том числе президента Александра Лукашенко, действующего главу МИД Сергея Алейника и его предшественника Владимира Макея. "Уникальность ситуации в том, что обычно главным препятствием при открытии нового дипломатического, да и любого другого государственного учреждения становятся бюрократические формальности и длительные процессы юридического согласования. Что же касается Генерального консульства России в Гродно, то эти подготовительные этапы были пройдены настолько быстро и согласованно, что технические специалисты просто не поспевали за графиком. Последний правоустанавливающий документ был подписан 21 декабря. Как говорится, можем, когда хотим!" - отметил посол.Дипломат констатировал, что в настоящее время завершаются все работы по техническому оснащению здания, наиболее востребованные консульские услуги будут оказываться вахтовым методом в формате регулярных выездных консульских приёмов. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html

https://ria.ru/20221227/lukashenko-1841597243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис грызлов, россия, белоруссия, гродно, в мире