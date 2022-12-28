В Гродно открылось генконсульство России
В белорусском Гродно открылось генеральное консульство России
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти.
"Отмечу, что вопрос об открытии генконсульства в Гродно был решён в рекордно короткие сроки. В этом – большая заслуга наших белорусских друзей и одновременно свидетельство нашей общей заинтересованности в упрочении двусторонних связей", - сказал глава российской дипмиссии по случаю церемонии поднятия флага в Генеральном консульстве РФ в Гродно в среду.
От имени правительства РФ Грызлов поблагодарил белорусские власти, в том числе президента Александра Лукашенко, действующего главу МИД Сергея Алейника и его предшественника Владимира Макея. "Уникальность ситуации в том, что обычно главным препятствием при открытии нового дипломатического, да и любого другого государственного учреждения становятся бюрократические формальности и длительные процессы юридического согласования. Что же касается Генерального консульства России в Гродно, то эти подготовительные этапы были пройдены настолько быстро и согласованно, что технические специалисты просто не поспевали за графиком. Последний правоустанавливающий документ был подписан 21 декабря. Как говорится, можем, когда хотим!" - отметил посол.
Дипломат констатировал, что в настоящее время завершаются все работы по техническому оснащению здания, наиболее востребованные консульские услуги будут оказываться вахтовым методом в формате регулярных выездных консульских приёмов.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.